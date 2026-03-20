ЦБ России снизил ключевую ставку до 15% с 15,5% годовых - РИА Новости Крым, 20.03.2026
ЦБ России снизил ключевую ставку до 15% с 15,5% годовых
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – седьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта, до 15%... РИА Новости Крым, 20.03.2026
13:30 20.03.2026 (обновлено: 13:45 20.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – седьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта, до 15% годовых, следует из заявления регулятора.
"Совет директоров Банка России 20 марта 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,00% годовых", – сказано в сегодняшнем заявлении.
Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали, что Банк России на фоне устойчивого замедления инфляции и охлаждения кредитной активности в стране снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
