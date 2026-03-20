ЦБ России снизил ключевую ставку до 15% с 15,5% годовых
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – седьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта, до 15%... РИА Новости Крым, 20.03.2026
2026-03-20T13:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – седьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта, до 15% годовых, следует из заявления регулятора.Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали, что Банк России на фоне устойчивого замедления инфляции и охлаждения кредитной активности в стране снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых.
13:30 20.03.2026 (обновлено: 13:45 20.03.2026)