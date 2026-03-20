"Стреляют себе в ногу": Песков оценил действия ЕС на украинском треке

"Стреляют себе в ногу": Песков оценил действия ЕС на украинском треке - РИА Новости Крым, 20.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Европа до сих пор провоцирует продолжение конфликта на Украине вместо поиска мира и "стреляют в ногу своих избирателей", отказываясь от энергоресурсов из РФ. О этом заявил в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что Москва надеется, что пауза в трехсторонних переговорах по Украине временная и надеется на продолжение трехсторонних переговоров в ближайшей перспективе.Комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно закупок российского газа, Песков констатировал, что европейцы "продолжают стрелять себе в ногу, точнее в ногу своих избирателей". Также пресс-секретарь российского президента заявил, что украинский киевский режим должен без каких-либо условий прекратить попытки ударов по энергетической инфраструктуре."Он (киевский режим – ред.) также должен без каких-либо условий прекратить энергетический шантаж других стран, в том числе и стран-членов Евросоюза", – сказал Песков.Атакой на газопроводы Украина надеется подорвать позиции Москвы как надежного поставщика энергоресурсов, подчеркнул он.Киевский режим усилил атаки на объекты газовой инфраструктуры, это может усугубить и без того сложную энергетическую ситуацию в мире, заявлял ранее Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники ВСУ третий день атакуют объекты "Газпрома" – что известноКогда закончится СВОВ Кремле сделали заявление об участии Европы в переговорах по Украине

