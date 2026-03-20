https://crimea.ria.ruhttps://crimea.ria.ru/20260320/strelyayut-sebe-v-nogu-peskov-otsenil-deystviya-es-na-ukrainskom-treke-1154497177.html
"Стреляют себе в ногу": Песков оценил действия ЕС на украинском треке
2026-03-20T13:37
дмитрий песков
кремль
политика
европейский союз (ес)
украина
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149676463_0:357:2936:2009_1920x0_80_0_0_f9bbd0081e4408b1dd8d63ba0514fbff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Европа до сих пор провоцирует продолжение конфликта на Украине вместо поиска мира и "стреляют в ногу своих избирателей", отказываясь от энергоресурсов из РФ. О этом заявил в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что Москва надеется, что пауза в трехсторонних переговорах по Украине временная и надеется на продолжение трехсторонних переговоров в ближайшей перспективе.Комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно закупок российского газа, Песков констатировал, что европейцы "продолжают стрелять себе в ногу, точнее в ногу своих избирателей". Также пресс-секретарь российского президента заявил, что украинский киевский режим должен без каких-либо условий прекратить попытки ударов по энергетической инфраструктуре."Он (киевский режим – ред.) также должен без каких-либо условий прекратить энергетический шантаж других стран, в том числе и стран-членов Евросоюза", – сказал Песков.Атакой на газопроводы Украина надеется подорвать позиции Москвы как надежного поставщика энергоресурсов, подчеркнул он.Киевский режим усилил атаки на объекты газовой инфраструктуры, это может усугубить и без того сложную энергетическую ситуацию в мире, заявлял ранее Дмитрий Песков.
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149676463_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_f023d5ab84d3c840a8c9062727822889.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Европа до сих пор провоцирует продолжение конфликта на Украине – Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Европа до сих пор провоцирует продолжение конфликта на Украине вместо поиска мира и "стреляют в ногу своих избирателей", отказываясь от энергоресурсов из РФ. О этом заявил в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет также ответа и на вопрос, зачем они (европейские страны – ред.) до сих пор проводят политику, целью которой является провоцирование дальнейшего продолжения этого конфликта и почему они не проводят политику, направленную на то, чтобы способствовать поискам мирного урегулирования", – заявил Песков журналистам.
Он подчеркнул, что Москва надеется, что пауза в трехсторонних переговорах по Украине временная и надеется на продолжение трехсторонних переговоров в ближайшей перспективе.
Комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно закупок российского газа, Песков констатировал, что европейцы "продолжают стрелять себе в ногу, точнее в ногу своих избирателей". Также пресс-секретарь российского президента заявил, что украинский киевский режим должен без каких-либо условий прекратить попытки ударов по энергетической инфраструктуре.
"Он (киевский режим – ред.) также должен без каких-либо условий прекратить энергетический шантаж других стран, в том числе и стран-членов Евросоюза", – сказал Песков.
Атакой на газопроводы Украина надеется подорвать позиции Москвы как надежного поставщика энергоресурсов, подчеркнул он.
Киевский режим усилил атаки
на объекты газовой инфраструктуры, это может усугубить и без того сложную энергетическую ситуацию в мире, заявлял ранее Дмитрий Песков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: