Снять квартиру в Крыму – как выросла популярность посуточного жилья
Снять квартиру в Крыму – как выросла популярность посуточного жилья

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Крым вошел в число регионов-лидеров по бронированию посуточных квартир в апреле. Таковы данные сервиса "Авито Путешествия", которые есть в распоряжении РИА Новости Крым.
"Крым вошел в топ-15 регионов по количеству бронирований посуточных квартир в апреле. Спрос на посуточные квартиры в регионе вырос на 18% по сравнению с прошлым годом", – выяснили аналитики платформы.
По данным сервиса, самыми популярными направлениями апреля среди туристов по числу забронированных посуточных квартир стали Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Москва и Московская область, Ставропольский край и Мурманская область.
"Россияне продолжают бронировать преимущественно компактные и недорогие объекты. На студии и однокомнатные квартиры суммарно приходится две трети броней, доля "двушек" в апреле составит 27%, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир – 7%. Такое распределение остается стабильным и не отличается от того, что мы видели в апреле 2025 года", – цитирует пресс-служба сервиса коммерческого директора платформы Владислава Сакина.
Евпатория, Феодосия и Симферополь вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
