Снижение ключевой ставки и уход из жизни Чака Норриса – главное за день - РИА Новости Крым, 20.03.2026
Снижение ключевой ставки и уход из жизни Чака Норриса – главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по Украине. Средства ПВО продолжили уничтожать украинские беспилотники над регионами РФ. Банк России снизил ключевую ставку до 15%. Дорожные работы по строительству обхода Азовского моря завершены на 60%. В 70 регионах России стартовал досрочный этап сдачи Единого государственного экзамена. Землю накрыла череда магнитных бурь. Мусульмане отмечают Ураза-Байрам. Американский актер Чак Норрис скончался на 87‑м году жизни.Главные новости пятницы – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииРоссийские Вооруженные силы за прошедшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на украинские террористические атаки по гражданским объектам на территории РФ, сообщили в Минобороны РФ. Потери ВСУ за неделю – 8440 боевиков, военная техника и вооружения, в том числе – западного производства. Кроме того, враг потерял за неделю более 2,6 тысяч беспилотников.Атаки ВСУ на регионы РФДежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 26 украинских беспилотников над Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской и Ростовской областью, а также над Чёрным морем. Пожар на электроподстанции произошел на Кубани из-за падения обломков вражеского дрона.Ключевая ставка и доступная ипотекаБанк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку– седьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта, до 15% годовых, следует из заявления регулятора. Доступная рыночная ипотека складывается в тех условиях, когда экономика находится в равновесии, а инфляция стабилизуется на целевом уровне, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.Обход Азовского моряДорожные работы по строительству обхода Азовского моря завершены на 60%,полностью завершение работ запланировано на 2030 год, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов.Досрочный этап ЕГЭВ пятницу, 20 марта, в 70 регионах России стартовал досрочный этап сдачи Единого государственного экзамена. Участие в нем приняли более 2,5 тысяч абитуриентов, сообщили в Рособрнадзоре. Сдать ЕГЭ в этот период могут выпускники 2026 года, а также студенты, получающие среднее профессиональное образование и среднее общее образование в иностранных учреждениях.Магнитные буриСерия магнитных бурь обрушится на Землю в ближайшие дни. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, первый геомагнитный удар уровня G2 случится уже вечером в пятницу и будет продолжаться до 3 часов ночи. Далее до 6 часов утра магнитосфера станет спокойнее, но уже с 6.00 до полудня 21 числа ожидается новое возмущение уровня G2. C 12 до 15 часов уровень геомагнитного возмущения снизиться до значения G1. Еще один магнитный удар ожидается 22 марта – с 6 до 9 часов утра.Ураза-БайрамМиллионы российских мусульман в пятницу отмечают праздник Ураза-байрам ("праздник разговения"), который наряду с Курбан-байрамом ("праздник жертвоприношения") является одним из главных в исламе. Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников-мусульман с праздником Ураза-байрам. Слова поздравлений и пожелания в адрес мусульман Крыма и Севастополя адресовали главы регионов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев.Уход Чака НоррисаАмериканский актер Чак Норрис скончался на 87‑м году жизни. Актер ушел из жизни в четверг, его семья сообщила о его уходе в пятницу вечером.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
21:33 20.03.2026
 
