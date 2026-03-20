Скромная роскошь: во сколько обойдется празднование свадьбы в 2026 году
Скромная роскошь: во сколько обойдется празднование свадьбы в 2026 году - РИА Новости Крым, 20.03.2026
Скромная роскошь: во сколько обойдется празднование свадьбы в 2026 году
На 20% дороже станет празднование свадьбы в этом году, утверждают специалисты. На какие расходы ориентироваться желающим вступать в брак и что входит в список... РИА Новости Крым, 20.03.2026
2026-03-20T19:44
2026-03-20T19:44
2026-03-20T19:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. На 20% дороже станет празднование свадьбы в этом году, утверждают специалисты. На какие расходы ориентироваться желающим вступать в брак и что входит в список трат – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала ведущая мероприятий ивент-сферы Ольга Ячменева."В целом сейчас, чтобы создать семью, узаконить свои отношения перед государством, надо всего лишь 350 рублей (госпошлина в ЗАГСе при регистрации брака - ред). Каждый себе может это позволить", – отметила специалист.И напомнила, что свадебное торжество всегда было определенной роскошью. На сегодняшний день, поделилась эксперт, помимо организатора торжества, фотографа и ведущего, есть стилисты, которые работают не просто с парой, прорабатывая их образ, который будет сочетаться с концепцией свадьбы, но еще и готовят специальные образы для гостей.Крымский регион как нельзя лучше подходит для организации современного свадебного торжества, считает она."Наш регион позволяет это реализовать по той простой причине, что у нас длинный летний теплый сезон, очень много природных ресурсов, картинки, море – все это есть. В Крыму можно организовать хорошую свадьбу за миллион рублей на 20−25 человек, с культурной программой, с красивыми образами, с хорошими подрядчиками", – уверена эксперт.При выборе же специалистов для подготовки торжества Ольга считает необходимым учитывать опыт, медийность и узнаваемость каждого из них. Одним из современных и очень популярных специалистов в свадебной индустрии являются сейчас рилсмейкеры, чьи услуги оцениваются от 25 тысяч рублей и более."Они создают контент, подбирают заранее какие-то тренды, которые хочется повторить, либо просто короткие ролики, которые будут показываться в соцсетях. И это сейчас базовый минимум", – рассказала собеседница.И посоветовала, что, несмотря на разнообразие вариантов торжества, свадьбу всегда следует делать по своим средствам.
семья, совет эксперта, мнения, свадьба, общество, крым, новости крыма
Скромная роскошь: во сколько обойдется празднование свадьбы в 2026 году
Стоимость свадебного торжества в 2026 году увеличится на 20% – эксперты
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым.
На 20% дороже станет празднование свадьбы в этом году, утверждают специалисты. На какие расходы ориентироваться желающим вступать в брак и что входит в список трат – в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала ведущая мероприятий ивент-сферы Ольга Ячменева.
"В целом сейчас, чтобы создать семью, узаконить свои отношения перед государством, надо всего лишь 350 рублей (госпошлина в ЗАГСе при регистрации брака - ред). Каждый себе может это позволить", – отметила специалист.
И напомнила, что свадебное торжество всегда было определенной роскошью. На сегодняшний день, поделилась эксперт, помимо организатора торжества, фотографа и ведущего, есть стилисты, которые работают не просто с парой, прорабатывая их образ, который будет сочетаться с концепцией свадьбы, но еще и готовят специальные образы для гостей.
"Сейчас в целом молодожены, клиенты, заказчики относятся к свадьбе, как к какому-то важному проекту своей жизни. Как правило, свадьбы с большими бюджетами организовываются заблаговременно – условно, за год. Спрос же диктует предложение", – рассказывает гостья эфира.
Крымский регион как нельзя лучше подходит для организации современного свадебного торжества, считает она.
"Наш регион позволяет это реализовать по той простой причине, что у нас длинный летний теплый сезон, очень много природных ресурсов, картинки, море – все это есть. В Крыму можно организовать хорошую свадьбу за миллион рублей на 20−25 человек, с культурной программой, с красивыми образами, с хорошими подрядчиками", – уверена эксперт.
При выборе же специалистов для подготовки торжества Ольга считает необходимым учитывать опыт, медийность и узнаваемость каждого из них. Одним из современных и очень популярных специалистов в свадебной индустрии являются сейчас рилсмейкеры, чьи услуги оцениваются от 25 тысяч рублей и более.
"Они создают контент, подбирают заранее какие-то тренды, которые хочется повторить, либо просто короткие ролики, которые будут показываться в соцсетях. И это сейчас базовый минимум", – рассказала собеседница.
И посоветовала, что, несмотря на разнообразие вариантов торжества, свадьбу всегда следует делать по своим средствам.
"Идите к специалистам, которые могут организовать базовые потребности свадьбы. Как правило, базовая свадьба – это ресторан, фото, видео, ведущий, диджей. Дальше – роскошный максимум: организатор, координация, декор. И каждая пара сама думает, сколько и на что тратить", – подытожила эксперт.
