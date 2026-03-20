Севастопольцы могут экономить при оплате проезда картой "Мир" в смартфоне
2026-03-20T16:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. С начала весны жители Севастополя могут платить за проезд меньше благодаря новому предложению от платежной системы "Мир".
С 1 марта по 30 июня 2026 года при оплате поездок в общественном транспорте банковской картой "Мир", загруженной в смартфон, стоимость проезда снизится на 7 рублей.
Скидка действует на маршрутах общественного транспорта города, включая водный. Она применяется автоматически – достаточно приложить свой телефон с загруженной в него картой "Мир" к валидатору и дождаться списания средств. Немаловажно, что для ее получения не потребуется подключение к интернету.
Чтобы воспользоваться предложением, нужно заранее добавить данные своей банковской карты в один из мобильных платежных сервисов. Например, это может быть созданное специально для держателей национальных карт приложение Mir Pay (0+). Сервис доступен на смартфонах с операционной системой Android.
"Сегодня бесконтактная оплата в транспорте становится неотъемлемой частью городской жизни. Мы хотим, чтобы эта возможность была еще и максимально выгодной, позволяя пассажирам сокращать ежедневные траты. Ведь даже небольшая скидка поможет значительно сэкономить семейный бюджет при частых поездках по городу. Теперь и жители Севастополя могут воспользоваться этим преимуществом", — рассказала директор департамента развития продуктов и технологических сервисов АО "Национальная система платежных карт" Мария Точилова.
Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru.
"Севастополь за последние 7 лет существенно увеличил количество транзакций в безналичной форме, в том числе и благодаря совместным проектам с платежной системой "Мир". Мы продолжаем расширять перечень платежных инструментов для пассажиров, уделяя приоритетное внимание именно безналичной форме оплаты проезда", – отметил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя Станислав Таматаев.
Реклама, АО "Национальная система платежных карт", ИНН 7706812159, erid:F7NfYUJCUneTVT3bDfEh
