Севастопольцы могут экономить при оплате проезда картой "Мир" в смартфоне

Севастопольцы могут экономить при оплате проезда картой "Мир" в смартфоне - РИА Новости Крым, 20.03.2026

Севастопольцы могут экономить при оплате проезда картой "Мир" в смартфоне

С начала весны жители Севастополя могут платить за проезд меньше благодаря новому предложению от платежной системы "Мир". РИА Новости Крым, 20.03.2026

2026-03-20T16:58

2026-03-20T16:58

2026-03-20T16:58

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. С начала весны жители Севастополя могут платить за проезд меньше благодаря новому предложению от платежной системы "Мир".С 1 марта по 30 июня 2026 года при оплате поездок в общественном транспорте банковской картой "Мир", загруженной в смартфон, стоимость проезда снизится на 7 рублей.Скидка действует на маршрутах общественного транспорта города, включая водный. Она применяется автоматически – достаточно приложить свой телефон с загруженной в него картой "Мир" к валидатору и дождаться списания средств. Немаловажно, что для ее получения не потребуется подключение к интернету.Чтобы воспользоваться предложением, нужно заранее добавить данные своей банковской карты в один из мобильных платежных сервисов. Например, это может быть созданное специально для держателей национальных карт приложение Mir Pay (0+). Сервис доступен на смартфонах с операционной системой Android."Сегодня бесконтактная оплата в транспорте становится неотъемлемой частью городской жизни. Мы хотим, чтобы эта возможность была еще и максимально выгодной, позволяя пассажирам сокращать ежедневные траты. Ведь даже небольшая скидка поможет значительно сэкономить семейный бюджет при частых поездках по городу. Теперь и жители Севастополя могут воспользоваться этим преимуществом", — рассказала директор департамента развития продуктов и технологических сервисов АО "Национальная система платежных карт" Мария Точилова.Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru.Реклама, АО "Национальная система платежных карт", ИНН 7706812159, erid:F7NfYUJCUneTVT3bDfEhСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, повышение тарифов на проезд в крыму, банковская карта, платежная карта "мир", станислав таматаев