Рейтинг@Mail.ru
Серия магнитных ударов обрушится на Землю – когда начнутся бури - РИА Новости Крым, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ruhttps://crimea.ria.ru/20260320/seriya-magnitnykh-udarov-obrushitsya-na-zemlyu--kogda-nachnutsya-buri-1154494798.html
Серия магнитных ударов обрушится на Землю – когда начнутся бури
Серия магнитных ударов обрушится на Землю – когда начнутся бури
2026-03-20T11:44
2026-03-20T11:44
новости
магнитные бури
институт космических исследований
космос
солнце
земля
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153236485_91:0:1479:781_1920x0_80_0_0_1c8e81625c86e30afd6a84ea7125ecee.jpg.webp
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153236485_383:0:1424:781_1920x0_80_0_0_1b396679832416362b20f7703ce18553.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, магнитные бури, институт космических исследований, космос, солнце, земля
© xras.ruВспышка на Солнце 16 февраля 2026 года
Вспышка на Солнце 16 февраля 2026 года
© xras.ru
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Серия магнитных бурь обрушится на Землю в ближайшие дни. Как сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, первый геомагнитный удар случиться уже вечером в пятницу.
По данным ученых, первый геомагнитный удар уровня G2 произойдет в 9 часов вечера 20 марта. Буря будет продолжаться до 3 часов ночи.
Далее до 6 часов утра магнитосфера станет спокойнее, но уже с 6.00 до полудня 21 числа ожидается новое возмущение уровня G2. C 12 до 15 часов уровень геомагнитного возмущения снизиться до значения G1. Еще один магнитный удар ожидается 22 марта – с 6 до 9 часов утра.
Накануне вечером на Землю обрушилась самая сильная за два прошедших месяца магнитная буря. Как сообщали в Лаборатории, полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около шести суток – до вторника будущей недели – 24 марта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиМагнитные буриИнститут космических исследованийкосмосСолнцеЗемля
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
