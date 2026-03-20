Серия магнитных ударов обрушится на Землю – когда начнутся бури

2026-03-20T11:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Серия магнитных бурь обрушится на Землю в ближайшие дни. Как сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, первый геомагнитный удар случиться уже вечером в пятницу.По данным ученых, первый геомагнитный удар уровня G2 произойдет в 9 часов вечера 20 марта. Буря будет продолжаться до 3 часов ночи.Далее до 6 часов утра магнитосфера станет спокойнее, но уже с 6.00 до полудня 21 числа ожидается новое возмущение уровня G2. C 12 до 15 часов уровень геомагнитного возмущения снизиться до значения G1. Еще один магнитный удар ожидается 22 марта – с 6 до 9 часов утра.Накануне вечером на Землю обрушилась самая сильная за два прошедших месяца магнитная буря. Как сообщали в Лаборатории, полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около шести суток – до вторника будущей недели – 24 марта.

