Рейтинг@Mail.ru
Работы по строительству обхода Азовского моря завершены на 60% - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260320/raboty-po-stroitelstvu-obkhoda-azovskogo-morya-zaversheny-na-60---khusnullin-1154498049.html
Работы по строительству обхода Азовского моря завершены на 60% - Хуснуллин
Дорожные работы по строительству обхода Азовского моря завершены на 60%, полностью завершение работ запланировано на 2030 год, сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости Крым, 20.03.2026
азовское море
азовское транспортное кольцо
транспортное кольцо вокруг азовского моря
марат хуснуллин
строительство
ремонт и строительство дорог
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0d/1138823649_0:250:2667:1750_1920x0_80_0_0_5eeb1ece59ef90faf4907afa166e7c5c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Дорожные работы по строительству обхода Азовского моря завершены на 60%, полностью завершение работ запланировано на 2030 год, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта – расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
© Пресс-служба правительства Севастополя Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
© Пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Дорожные работы по строительству обхода Азовского моря завершены на 60%, полностью завершение работ запланировано на 2030 год, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы продолжаем работать по строительству автодорожных маршрутов вокруг Азовского моря. Активно здесь идем. У нас уже более 60% этой дороги сделаны. Думаю, что в 2030 году ее закончат", - сказал Хуснуллин на итоговой коллегии Минтранса России.

В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта – расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
18 марта, 17:16
Путин открыл новые объекты в Крыму и Севастополе
 
Азовское мореАзовское транспортное кольцоТранспортное кольцо вокруг Азовского моряМарат ХуснуллинСтроительствоРемонт и строительство дорог
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:23Крымский мост сейчас – обстановка к этому часу
17:06Умер Чак Норрис
17:05Путин установил новый праздник в России
16:58Севастопольцы могут экономить при оплате проезда картой "Мир" в смартфоне
16:50В Подмосковье упал самолет – есть погибшие
16:38Набиуллина назвала уровень нормальной ипотечной ставки в России
16:22В Севастополе громко - идут стрельбы и гранатометание
16:12Хлопок газа в доме во Владимирской области – ранены шесть человек
16:02В Подмосковье тушат крупный пожар на строительном рынке – что известно
15:45ВТБ: состоятельные инвесторы готовят портфели к снижению ставок
15:33В Алуште подрядчик похитил 2,5 млн на благоустройстве дворов
15:20Очередь на Крымский мост утроилась – время ожидания
15:15В Евпатории водитель иномарки сбил ребенка и уехал
14:51Работы по строительству обхода Азовского моря завершены на 60% - Хуснуллин
14:47Азербайджанский праздник обновления природы Новруз
14:05Патриарх Филарет умер в возрасте 97 лет
13:37"Стреляют себе в ногу": Песков оценил действия ЕС на украинском треке
13:30ЦБ России снизил ключевую ставку до 15% с 15,5% годовых
13:03ВСУ теряют позиции – страшные потери Киева за неделю
12:55Работа ПВО: враг потерял за неделю более 2,6 тысяч беспилотников
Лента новостейМолния