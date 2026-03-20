Работы по строительству обхода Азовского моря завершены на 60% - Хуснуллин

Работы по строительству обхода Азовского моря завершены на 60% - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 20.03.2026

Работы по строительству обхода Азовского моря завершены на 60% - Хуснуллин

Дорожные работы по строительству обхода Азовского моря завершены на 60%, полностью завершение работ запланировано на 2030 год, сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости Крым, 20.03.2026

2026-03-20T14:51

2026-03-20T14:51

2026-03-20T14:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Дорожные работы по строительству обхода Азовского моря завершены на 60%, полностью завершение работ запланировано на 2030 год, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта – расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.

азовское море

азовское транспортное кольцо

азовское море, азовское транспортное кольцо, транспортное кольцо вокруг азовского моря, марат хуснуллин, строительство, ремонт и строительство дорог