Путин установил новый праздник в России - РИА Новости Крым, 20.03.2026
Путин установил новый праздник в России
Путин установил новый праздник в России - РИА Новости Крым, 20.03.2026
Путин установил новый праздник в России
15 мая в России установлено Днем военно-политических органов в Вооруженных силах РФ, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте... РИА Новости Крым, 20.03.2026
2026-03-20T17:05
2026-03-20T17:05
владимир путин (политик)
праздники и памятные даты
новости
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. 15 мая в России установлено Днем военно-политических органов в Вооруженных силах РФ, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В соответствии с указом президента, праздничной датой установлено 15 мая. Указ вступил в силу со дня его подписания.Главное военно-политическое управление ВС РФ учреждено 30 июля 2018 года указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Центральный военно-политический орган управления осуществляет военно-патриотическую работу в Вооруженных силах Российской Федерации.
владимир путин (политик), праздники и памятные даты, новости, общество
Путин установил новый праздник в России

Путин установил новый праздник для военно-политических органов в ВС РФ

17:05 20.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. 15 мая в России установлено Днем военно-политических органов в Вооруженных силах РФ, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День военно-политических органов", – говорится в документе.
В соответствии с указом президента, праздничной датой установлено 15 мая. Указ вступил в силу со дня его подписания.
Главное военно-политическое управление ВС РФ учреждено 30 июля 2018 года указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Центральный военно-политический орган управления осуществляет военно-патриотическую работу в Вооруженных силах Российской Федерации.
Владимир Путин (политик)Праздники и памятные датыНовостиОбщество
 
