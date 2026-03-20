Путин установил новый праздник в России

Путин установил новый праздник в России - РИА Новости Крым, 20.03.2026

Путин установил новый праздник в России

15 мая в России установлено Днем военно-политических органов в Вооруженных силах РФ, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте... РИА Новости Крым, 20.03.2026

2026-03-20T17:05

2026-03-20T17:05

2026-03-20T17:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. 15 мая в России установлено Днем военно-политических органов в Вооруженных силах РФ, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В соответствии с указом президента, праздничной датой установлено 15 мая. Указ вступил в силу со дня его подписания.Главное военно-политическое управление ВС РФ учреждено 30 июля 2018 года указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Центральный военно-политический орган управления осуществляет военно-патриотическую работу в Вооруженных силах Российской Федерации.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), праздники и памятные даты, новости, общество