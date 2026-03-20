Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам - РИА Новости Крым, 20.03.2026
Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам
08:05 20.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников-мусульман с праздником Ураза-байрам.
"Поздравляю российских мусульман с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан", — говорится в обращении главы государства на сайте Кремля.
Путин также поблагодарил последователей ислама, сражающихся за свободу и независимость России. Кроме того, президент напомнил, что мусульмане с уважением относятся к историческим и духовным традициям предков и вносят особый вклад в развитие общества.
"Мусульманские организации вносят созидательный вклад в укрепление института семьи, воспитание молодежи, развивают конструктивный диалог с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание реализации патриотических, образовательных, гуманитарных инициатив", — заключил российский лидер.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения") — мусульманский праздник в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан. Пост в 2026 году проходил с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя было есть и пить от рассвета до заката.
