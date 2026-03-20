Причина в Крыме: почему на Украине с распадом СССР не проводили референдумы - РИА Новости Крым, 20.03.2026
Причина в Крыме: почему на Украине с распадом СССР не проводили референдумы
Причина в Крыме: почему на Украине с распадом СССР не проводили референдумы - РИА Новости Крым, 20.03.2026
Причина в Крыме: почему на Украине с распадом СССР не проводили референдумы
Закон о референдуме так и не вступил в силу на Украине с момента распада СССР и до ухода Крыма обратно в Россию потому, что в Киеве после 1991 года понимали,... РИА Новости Крым, 20.03.2026
2026-03-20T12:20
2026-03-20T12:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Закон о референдуме так и не вступил в силу на Украине с момента распада СССР и до ухода Крыма обратно в Россию потому, что в Киеве после 1991 года понимали, чем может закончиться любой подобный опрос населения. Об этом в Севастополе заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин.По словам Затулина, закон о референдуме на Украине так и не вступил в силу именно потому, что все хорошо знали, к какому результату приведет любой опрос населения в Крыму относительно дальнейшего политического курса страны.Он напомнил, что один из вопросов, которые были поставлены на том референдуме, предлагал определиться, не хотят ли крымчане, чтобы Крымская область стала "вновь республикой и участником подписания нового общесоюзного договора"."А это значило стать одним из субъектов Советского Союза, таким же, как например, Украина... Этот союзный договор так и не был подписан и события пошли по другому пути. Но то, что крымчане и севастопольцы проголосовали за выход из Украины, по сути, и за субъектность наряду с ней, конечно, замяли, замолчали и в дальнейшем, вплоть до 16 марта 2014 года, когда уже не могли подчинить своей воле Крым и Севастополь, запрещали любой опрос населения", – сказал Затулин.По его словам, Киев попытался хоть как-то изобразить законность своих решений и действий и восстановил Крыму статус республики, но и это стало обманом: все было формально – "только по названию", добавил Затулин.Это не изменило, однако, позиции местных жителей, благодаря волеизъявлению которых Крым и Севастополь все равно вернулись домой, "став героями этого возвращения".Произошло это в том числе благодаря кропотливой работе Института стран СНГ в Севастополе, который создавался здесь как аффилированный филиал головного учреждения в Москве, отметил Затулин. Было это в 2005-2006 годах, то есть в период, когда к власти на Украине пришел Виктор Ющенко и бушевала "Оранжевая революция", желавшая захватить и Севастополь, добавил он."Мы тогда приняли решение, что нам нужно здесь иметь свою ячейку, чтобы знать все и делать все для того, чтоб в Севастополе не забыли о России, а Россия не забыла о Севастополе. И мне кажется, мы этой цели достигли все вместе... Если бы мы забыли в 1991 году о существовании Севастополя и Крыма, если б не было в России людей и в Крыму не было бы и в Севастополе тех, которые стремились друг к другу, ничего бы не произошло", – сказал он.Решение не закрывать филиал и после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией было принято в связи с тем, что перед ним и сегодня стоят новые и гуманитарные, и политические задачи, рассказал Затулин журналистам."Но главная задача – это поддержать севастопольцев в трудный момент. Это вести из Севастополя работу в том числе с той частью Украины, которая пока не под нашим контролем. Это анализировать ситуацию в Черноморском бассейне и помогать Черноморскому флоту и нашим военнослужащим. Вот в чем смысл существования нашего института", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
ссср
крым
константин затулин, мнения, снг, украина, история, миграционная политика, ссср, крым, новости крыма
Причина в Крыме: почему на Украине с распадом СССР не проводили референдумы

Из-за Крыма Украина с распадом СССР боялась проводить референдумы – Затулин

12:20 20.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Закон о референдуме так и не вступил в силу на Украине с момента распада СССР и до ухода Крыма обратно в Россию потому, что в Киеве после 1991 года понимали, чем может закончиться любой подобный опрос населения. Об этом в Севастополе заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин.
По словам Затулина, закон о референдуме на Украине так и не вступил в силу именно потому, что все хорошо знали, к какому результату приведет любой опрос населения в Крыму относительно дальнейшего политического курса страны.

"Они сделали вывод из того референдума, который в Крыму прошел в январе 1991 года, за несколько месяцев до всесоюзного референдума", – сказал Затулин, выступая на круглом столе, посвященном к 20-летию Института стран СНГ в Севастополе.

Он напомнил, что один из вопросов, которые были поставлены на том референдуме, предлагал определиться, не хотят ли крымчане, чтобы Крымская область стала "вновь республикой и участником подписания нового общесоюзного договора".
"А это значило стать одним из субъектов Советского Союза, таким же, как например, Украина... Этот союзный договор так и не был подписан и события пошли по другому пути. Но то, что крымчане и севастопольцы проголосовали за выход из Украины, по сути, и за субъектность наряду с ней, конечно, замяли, замолчали и в дальнейшем, вплоть до 16 марта 2014 года, когда уже не могли подчинить своей воле Крым и Севастополь, запрещали любой опрос населения", – сказал Затулин.
По его словам, Киев попытался хоть как-то изобразить законность своих решений и действий и восстановил Крыму статус республики, но и это стало обманом: все было формально – "только по названию", добавил Затулин.
"Республикой Крым был только по названию, потому что любой правовой акт, принятый в Киеве, перечеркивал любые решения, принятые тут, в Крыму и Севастополе. Даже Конституцию Республики Крым он тоже перечеркивал как никчемный документ по сравнению с актами всей Украины", – подчеркнул он.
Это не изменило, однако, позиции местных жителей, благодаря волеизъявлению которых Крым и Севастополь все равно вернулись домой, "став героями этого возвращения".
Произошло это в том числе благодаря кропотливой работе Института стран СНГ в Севастополе, который создавался здесь как аффилированный филиал головного учреждения в Москве, отметил Затулин. Было это в 2005-2006 годах, то есть в период, когда к власти на Украине пришел Виктор Ющенко и бушевала "Оранжевая революция", желавшая захватить и Севастополь, добавил он.
"Мы тогда приняли решение, что нам нужно здесь иметь свою ячейку, чтобы знать все и делать все для того, чтоб в Севастополе не забыли о России, а Россия не забыла о Севастополе. И мне кажется, мы этой цели достигли все вместе... Если бы мы забыли в 1991 году о существовании Севастополя и Крыма, если б не было в России людей и в Крыму не было бы и в Севастополе тех, которые стремились друг к другу, ничего бы не произошло", – сказал он.
Решение не закрывать филиал и после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией было принято в связи с тем, что перед ним и сегодня стоят новые и гуманитарные, и политические задачи, рассказал Затулин журналистам.
"Но главная задача – это поддержать севастопольцев в трудный момент. Это вести из Севастополя работу в том числе с той частью Украины, которая пока не под нашим контролем. Это анализировать ситуацию в Черноморском бассейне и помогать Черноморскому флоту и нашим военнослужащим. Вот в чем смысл существования нашего института", – резюмировал он.
