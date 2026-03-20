Патриарх Филарет умер в возрасте 97 лет
2026-03-20T14:05
2026-03-20T14:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Патриарх Филарет (Денисенко) умер в возрасте 97 лет, сообщил глава раскольнической ПЦУ Епифаний (Думенко).В неканоническом Киевском патриархате 9 марта сообщили накануне о госпитализации Филарета из-за ухудшения состояния здоровья.В 1990 году бывший тогда главой новообразованной канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Филарет (Денисенко) при поддержке властей Украины выступил за независимость от Русской православной церкви (РПЦ). В мае 1992 года собор иерархов УПЦ в Харькове лишил его сана, однако позже Денисенко создал на Украине раскольническую "Украинскую православную церковь Киевского патриархата", за что впоследствии был отлучен от Церкви и предан анафеме.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Патриарх Филарет умер в возрасте 97 лет

14:05 20.03.2026 (обновлено: 14:26 20.03.2026)
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкПатриарх Филарет
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Патриарх Филарет (Денисенко) умер в возрасте 97 лет, сообщил глава раскольнической ПЦУ Епифаний (Думенко).
В неканоническом Киевском патриархате 9 марта сообщили накануне о госпитализации Филарета из-за ухудшения состояния здоровья.

"Завершился земной путь Святейшего патриарха Филарета", - написал Думенко на своей странице в соцсети в Facebook*.

В 1990 году бывший тогда главой новообразованной канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Филарет (Денисенко) при поддержке властей Украины выступил за независимость от Русской православной церкви (РПЦ). В мае 1992 года собор иерархов УПЦ в Харькове лишил его сана, однако позже Денисенко создал на Украине раскольническую "Украинскую православную церковь Киевского патриархата", за что впоследствии был отлучен от Церкви и предан анафеме.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
