Патриарх Филарет умер в возрасте 97 лет

https://crimea.ria.ruhttps://crimea.ria.ru/20260320/patriarkh-filaret-umer-v-vozraste-97-let-1154497831.html

Патриарх Филарет (Денисенко) умер в возрасте 97 лет, сообщил глава раскольнической ПЦУ Епифаний (Думенко). РИА Новости Крым, 20.03.2026

2026-03-20T14:05

2026-03-20T14:26

православная церковь украины (пцу)

церковный раскол на украине

новости

общество

религия

украина

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/04/1118697909_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_22d2d71c12c641fe4ddbceb2cea7eb34.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Патриарх Филарет (Денисенко) умер в возрасте 97 лет, сообщил глава раскольнической ПЦУ Епифаний (Думенко).В неканоническом Киевском патриархате 9 марта сообщили накануне о госпитализации Филарета из-за ухудшения состояния здоровья.В 1990 году бывший тогда главой новообразованной канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Филарет (Денисенко) при поддержке властей Украины выступил за независимость от Русской православной церкви (РПЦ). В мае 1992 года собор иерархов УПЦ в Харькове лишил его сана, однако позже Денисенко создал на Украине раскольническую "Украинскую православную церковь Киевского патриархата", за что впоследствии был отлучен от Церкви и предан анафеме.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

