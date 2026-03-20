Отель в Крыму или жилье в аренду – что выбирают туристы и каковы цены

2026-03-20T18:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Для отдыха на майские праздники россияне чаще всего выбирают Ялту и бронируют не только отели, но и частное жилье. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе платформы "Авито Путешествия".По их данным, посуточную аренду загородного дома выбирают за 69 дней до поездки. Этот вариант предпочитают компании из четырех человек, планирующие отдых на три дня. Средняя стоимость ночи составляет 9430 рублей.Квартиры чаще всего арендуют компании из трех человек на четыре дня. Средняя стоимость ночи в этом случае – 4890 рублей. Бронируют жилье за 71 день до поездки.При этом на первое место среди крымских городов для отдыха на майские праздники россияне ставят Ялту. Далее следуют Севастополь, Алушта и Судак. На пятом месте Алупка, на шестом – Евпатория. Замыкают десятку Феодосия, Симферополь и Бахчисарай.Что касается самих жителей полуострова, они также предпочитают отдыхать в родном регионе. На втором месте у крымчан Краснодарский край. Далее следуют Санкт-Петербург, Татарстан, Москва, Волгоградская область, Ставропольский край, Алтайский край, Адыгея и Владимирская область.Крым вошел в число регионов-лидеров по бронированию посуточных квартир в апреле, сообщала ранее пресс-служба сервиса "Авито Путешествия".

