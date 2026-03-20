Очередь на Крымский мост утроилась – время ожидания - РИА Новости Крым, 20.03.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Ситуация на дорогах Крыма
Очередь на Крымский мост утроилась – время ожидания
231 автомобиль ожидает своей очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 20.03.2026
15:20 20.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. 231 автомобиль ожидает своей очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
Утром в пятницу проезда по транспортному переходу через Керченский пролив ожидали 71 автомобиль.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 231 транспортное средство. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении по состоянию на три часа дня.
Со стороны Тамани очереди на проезд по мосту нет.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
