Очередь на Крымский мост утроилась – время ожидания
231 автомобиль ожидает своей очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 20.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. 231 автомобиль ожидает своей очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Утром в пятницу проезда по транспортному переходу через Керченский пролив ожидали 71 автомобиль.Со стороны Тамани очереди на проезд по мосту нет.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту строят проезд для детских автобусов и "скорых"Крымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридовНовые ограничения на Крымском мосту: кому запретят проезд
