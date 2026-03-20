Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом отработала ПВО - 66 дронов сбиты над полуостровом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260320/nad-krymom-otrabotala-pvo---66-dronov-sbity-nad-poluostrovom-i-drugimi-regionami-rossii-1154505046.html
Над Крымом отработала ПВО - 66 дронов сбиты над полуостровом и другими регионами России
2026-03-20T23:19
2026-03-20T23:20
срочные новости крыма
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
пво
новости сво
атаки всу на крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144074377_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f391065705d11a7fe4b02aeb486ac20.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО с 20.00 до 23.00 мск в пятницу сбили 66 украинских дронов над российскими регионами, в том числе, над Московским, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что аппараты были уничтожены над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Крым и Московского региона.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144074377_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_9d5ec780f26198bd414e7eb301c35c93.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
23:19 20.03.2026 (обновлено: 23:20 20.03.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО с 20.00 до 23.00 мск в пятницу сбили 66 украинских дронов над российскими регионами, в том числе, над Московским, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцатого марта т.г. в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аппараты были уничтожены над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Крым и Московского региона.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
