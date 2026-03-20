Над Крымом отработала ПВО - 66 дронов сбиты над полуостровом и другими регионами России
Над Крымом отработала ПВО - 66 дронов сбиты над полуостровом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 20.03.2026
Над Крымом отработала ПВО - 66 дронов сбиты над полуостровом и другими регионами России
Дежурные средства российской ПВО с 20.00 до 23.00 мск в пятницу сбили 66 украинских дронов над российскими регионами, в том числе, над Московским, сообщили в... РИА Новости Крым, 20.03.2026
2026-03-20T23:19
2026-03-20T23:19
2026-03-20T23:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО с 20.00 до 23.00 мск в пятницу сбили 66 украинских дронов над российскими регионами, в том числе, над Московским, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что аппараты были уничтожены над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Крым и Московского региона.
крым
срочные новости крыма, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, новости сво, атаки всу на крым
Над Крымом отработала ПВО - 66 дронов сбиты над полуостровом и другими регионами России
Над Крымом отработала ПВО - 66 дронов сбиты над полуостровом и другими регионами России
23:19 20.03.2026 (обновлено: 23:20 20.03.2026)