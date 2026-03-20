Над Крымом и другими регионами РФ уничтожены 26 украинских дронов
07:35 20.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 26 украинских беспилотников над Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской и Ростовской областью, а также над Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 14 из них были сбиты над Краснодарским краем, по два дрона нейтрализованы над Белгородской областью и Крымом, по одному над Брянской и Ростовской областями.
Кроме того, шесть аппаратов уничтожены над акваторией Черного моря.
07:35Над Крымом и другими регионами РФ уничтожены 26 украинских дронов
