Началась эвакуация из Славянска - что известно

Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил о начале принудительной эвакуации детей из подконтрольного ВСУ Славянска

2026-03-20T18:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил о начале принудительной эвакуации детей из подконтрольного ВСУ Славянска в ДНР.Филашкин опубликовал список из 38 улиц Славянска, с которых предполагается провести эвакуацию детей. Большая часть указанных объектов находится на востоке и северо-востоке города.Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать.

