Набиуллина назвала уровень нормальной ипотечной ставки в России - РИА Новости Крым, 20.03.2026

Доступная рыночная ипотека складывается в тех условиях, когда экономика находится в равновесии, а инфляция стабилизуется на целевом уровне, заявила глава ЦБ РФ... РИА Новости Крым, 20.03.2026

2026-03-20T16:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Доступная рыночная ипотека складывается в тех условиях, когда экономика находится в равновесии, а инфляция стабилизуется на целевом уровне, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."У нас уже был период, когда у нас была доступная рыночная ипотека - инфляция несколько лет закрепилась на уровне около 4%, и тогда ставки по ипотеке снизились до 9-10%, можно было найти и ставки под 8%. Напомню, что тогда льготной ипотеки практически не было, тогда на 50 выданных рыночных ипотек приходилась одна льготная, а сегодня на одну рыночную ипотеку приходится две льготных", - пояснила глава регулятора.По сути дела, льготная ипотека вытесняет рыночную ипотеку, и чем масштабнее льготные программы, тем дальше то время, когда рыночная ипотека будет доступнее, заключила Набиуллина.

эльвира набиуллина, новости, россия, ипотека, экономика, банк россии