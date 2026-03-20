Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина назвала уровень нормальной ипотечной ставки в России - РИА Новости Крым, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260320/nabiullina-nazvala-uroven-normalnoy-ipotechnoy-stavki-v-rossii-1154500181.html
Набиуллина назвала уровень нормальной ипотечной ставки в России
Набиуллина назвала уровень нормальной ипотечной ставки в России
2026-03-20T16:38
эльвира набиуллина
новости
россия
ипотека
экономика
банк россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/07/1139427832_60:0:1568:848_1920x0_80_0_0_bfdc196d247c43909c84fa117b5fdeed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Доступная рыночная ипотека складывается в тех условиях, когда экономика находится в равновесии, а инфляция стабилизуется на целевом уровне, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."У нас уже был период, когда у нас была доступная рыночная ипотека - инфляция несколько лет закрепилась на уровне около 4%, и тогда ставки по ипотеке снизились до 9-10%, можно было найти и ставки под 8%. Напомню, что тогда льготной ипотеки практически не было, тогда на 50 выданных рыночных ипотек приходилась одна льготная, а сегодня на одну рыночную ипотеку приходится две льготных", - пояснила глава регулятора.По сути дела, льготная ипотека вытесняет рыночную ипотеку, и чем масштабнее льготные программы, тем дальше то время, когда рыночная ипотека будет доступнее, заключила Набиуллина.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/07/1139427832_248:0:1379:848_1920x0_80_0_0_7a30798420973842a83d93649f470a81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
16:38 20.03.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКредит
Кредит - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Доступная рыночная ипотека складывается в тех условиях, когда экономика находится в равновесии, а инфляция стабилизуется на целевом уровне, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Что такое нормальная ипотечная ставка? Можно сказать, что это та ставка, которая складывается в экономике, когда экономика в равновесии, когда инфляция стабилизировалась на целевом уровне", - пояснила она.
"У нас уже был период, когда у нас была доступная рыночная ипотека - инфляция несколько лет закрепилась на уровне около 4%, и тогда ставки по ипотеке снизились до 9-10%, можно было найти и ставки под 8%. Напомню, что тогда льготной ипотеки практически не было, тогда на 50 выданных рыночных ипотек приходилась одна льготная, а сегодня на одну рыночную ипотеку приходится две льготных", - пояснила глава регулятора.
По сути дела, льготная ипотека вытесняет рыночную ипотеку, и чем масштабнее льготные программы, тем дальше то время, когда рыночная ипотека будет доступнее, заключила Набиуллина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
13:30
ЦБ России снизил ключевую ставку до 15% с 15,5% годовых
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
