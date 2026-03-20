На Кубани из-за падения дрона загорелась электроподстанция
Пожар на электроподстанции произошел на Кубани из-за падения обломков вражеского дрона. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 20.03.2026
2026-03-20T09:52
происшествия
кубань
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Пожар на электроподстанции произошел на Кубани из-за падения обломков вражеского дрона. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Пострадавших нет, уточняется в сообщении. Пожар оперативно локализовали и в 8.50 ликвидировали. В тушении принимали участие 40 человек и 13 единиц техники.Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 26 украинских беспилотников над Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской и Ростовской областью, а также над Черным морем, сообщали ранее в Минобороны РФ.
Пожар на электроподстанции произошел из-за падения обломков БПЛА – оперштаб