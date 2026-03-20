Лицензия за взятку: прокуратура занялась частной клиникой Севастополя
В Севастополе представитель частной клиники пыталась за взятку оформить медицинскую лицензию в местном департаменте здравоохранения. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 20.03.2026
2026-03-20T18:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе представитель частной клиники пыталась за взятку оформить медицинскую лицензию в местном департаменте здравоохранения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, юрлицо оштрафовали.По данным прокуратуры, представитель медицинской коммерческой организации через посредника передала 100 тысяч рублей должностному лицу городского департамента здравоохранения за дополнительное лицензирование несмотря на несоответствие установленным требованиям.Прокуратурой возбуждено административное дело. По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 500 тысяч рублей. Уголовные дела о даче взятки и посредничестве во взяточничестве рассматриваются судом.
