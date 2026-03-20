Лицензия за взятку: прокуратура занялась частной клиникой Севастополя - РИА Новости Крым, 20.03.2026
Лицензия за взятку: прокуратура занялась частной клиникой Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе представитель частной клиники пыталась за взятку оформить медицинскую лицензию в местном департаменте здравоохранения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, юрлицо оштрафовали.
По данным прокуратуры, представитель медицинской коммерческой организации через посредника передала 100 тысяч рублей должностному лицу городского департамента здравоохранения за дополнительное лицензирование несмотря на несоответствие установленным требованиям.
"Предполагаемый взяткополучатель отказал в выполнении незаконных действий и обратился в правоохранительные органы", – указали в надзорном ведомстве.
Прокуратурой возбуждено административное дело. По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 500 тысяч рублей. Уголовные дела о даче взятки и посредничестве во взяточничестве рассматриваются судом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе на взятке попались сотрудники клиники и Роспотребнадзора
В Севастополе сотрудники судмедэкспертизы обвиняются в получении взяток
В Крыму у экс-чиновницы конфисковали купленный на нетрудовые доходы дом
 
19:44Скромная роскошь: во сколько обойдется празднование свадьбы в 2026 году
19:32Что делает крымчан по-настоящему счастливыми - опрос
19:25Погода в Крыму в выходные дни – прогноз ФОБОС
19:12Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
18:58АН-2 совершил жесткую посадку в Волгоградской области
18:50Началась эвакуация из Славянска - что известно
18:42Атака ВСУ на Москву - сбит 21 дрон
18:40В Крыму обманутый аферистами курьер забрал у ребенка золото родителей и попался
18:34Биография Чака Норриса
18:24Лицензия за взятку: прокуратура занялась частной клиникой Севастополя
18:15Отель в Крыму или жилье в аренду – что выбирают туристы и каковы цены
17:32ВТБ: рынок розничного кредитования в России сохранит тренд на "оттепель"
17:23Крымский мост сейчас – обстановка к этому часу
17:06Умер Чак Норрис
17:05Путин установил новый праздник в России
16:58Севастопольцы могут экономить при оплате проезда картой "Мир" в смартфоне
16:50В Подмосковье упал самолет – есть погибшие
16:38Набиуллина назвала уровень нормальной ипотечной ставки в России
16:22В Севастополе громко - идут стрельбы и гранатометание
16:12Хлопок газа в доме во Владимирской области – ранены шесть человек
Лента новостейМолния