Крымский мост сейчас – обстановка к этому часу
В очереди на проезд по Крымскому мосту вечером в пятницу находятся 239 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 20.03.2026
2026-03-20T17:23
17:23 20.03.2026
 
© РИА Новости Крым — Автомобили в очереди на Крымский мост со стороны Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В очереди на проезд по Крымскому мосту вечером в пятницу находятся 239 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
Очередь на Крымский мост начала расти утром в пятницу и по состоянию на 9 часов составляла 71 автомобиль, к трем часам дня она увеличилась втрое.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 239 транспортных средств. Время ожидания около часа.
Со стороны Краснодарского каря проезд по транспортному переходу по-прежнему свободен.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
