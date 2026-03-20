Крымский мост сейчас – обстановка к этому часу

В очереди на проезд по Крымскому мосту вечером в пятницу находятся 239 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации...

2026-03-20T17:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В очереди на проезд по Крымскому мосту вечером в пятницу находятся 239 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Очередь на Крымский мост начала расти утром в пятницу и по состоянию на 9 часов составляла 71 автомобиль, к трем часам дня она увеличилась втрое.Со стороны Краснодарского каря проезд по транспортному переходу по-прежнему свободен.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансыАксенов объяснил новые ограничения на Крымском мостуДосмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройти

