Крымчан поздравили с праздником Ураза-байрам
Крымчан поздравили с праздником Ураза-байрам
09:36 20.03.2026 (обновлено: 09:48 20.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Мусульманская община Крыма вносит достойный вклад в укрепление мира и согласия на крымской земле, а взаимное уважение к вере и традициям всех крымчан является большой объединяющей силой. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в поздравительном посте, обращенном к последователям Ислама в день праздника Ураза-байрам.
"Крымчане с большим вниманием и уважением относятся к вере и традициям всех народов. Это отличительная черта нашего крымского менталитета, и это то, что было, есть и всегда будет основой существования и развития России", – написал Аксенов в своем канале в МАХ.
Он подчеркнул, что мусульманская община вносит достойный вклад в укрепление мира и согласия на крымской земле, реализует масштабные инициативы в сфере благотворительности, духовного просвещения, патриотического воспитания, а сотрудничество Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя и светской власти приносит добрые плоды.
"Особое внимание уделяется помощи фронту, нашим бойцам и членам их семей. Воины-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами сражаются со злом, защищают наших людей и все, что нам дорого и свято", – продолжил глава региона. И пожелал крымчанам здоровья, благополучия, духовной радости и счастья.
Глава Госсовета республики Владимир Константинов в свою очередь подчеркнул, что Ураза-байрам – один из главных праздников ислама, день, знаменующий окончание строгого поста в священный месяц Рамадан, напоминающий о духовных ценностях и высоких идеалах, призывающий к совершению добрых дел.
"Желаю всем здоровья, душевного тепла и благополучия! Пусть праздник наполнит сердца верующих милосердием и любовью", – написал Константинов.
Мусульман Севастополя с праздником поздравил губернатор горожан Михаил Развожаев.
"Этот светлый праздник олицетворяет радость обновления, вдохновляет людей совершать добрые дела, заботиться о близких, помогать тем, кто в этом нуждается", – написал он в МАХ.
Губернатор подчеркнул, что мусульманская община Севастополя занимается патриотическими, социальными, образовательными проектами, бережет историческое и духовное наследие, воспитывает молодежь и поддерживает участников специальной военной операции и их семьи.
"Все это – вклад наших мусульман в мир и согласие. И еще – в нашу общую Победу. Благодарю вас и поздравляю с праздником! Пусть Ураза-Байрам подарит тепло, любовь и радость общения с родными", – пожелал Развожаев.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения") — мусульманский праздник в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан. Пост в 2026 году проходил с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя было есть и пить от рассвета до заката.
