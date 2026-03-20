Крымчан поздравили с праздником Ураза-байрам

2026-03-20T09:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Мусульманская община Крыма вносит достойный вклад в укрепление мира и согласия на крымской земле, а взаимное уважение к вере и традициям всех крымчан является большой объединяющей силой. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в поздравительном посте, обращенном к последователям Ислама в день праздника Ураза-байрам.Он подчеркнул, что мусульманская община вносит достойный вклад в укрепление мира и согласия на крымской земле, реализует масштабные инициативы в сфере благотворительности, духовного просвещения, патриотического воспитания, а сотрудничество Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя и светской власти приносит добрые плоды."Особое внимание уделяется помощи фронту, нашим бойцам и членам их семей. Воины-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами сражаются со злом, защищают наших людей и все, что нам дорого и свято", – продолжил глава региона. И пожелал крымчанам здоровья, благополучия, духовной радости и счастья.Глава Госсовета республики Владимир Константинов в свою очередь подчеркнул, что Ураза-байрам – один из главных праздников ислама, день, знаменующий окончание строгого поста в священный месяц Рамадан, напоминающий о духовных ценностях и высоких идеалах, призывающий к совершению добрых дел.Мусульман Севастополя с праздником поздравил губернатор горожан Михаил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что мусульманская община Севастополя занимается патриотическими, социальными, образовательными проектами, бережет историческое и духовное наследие, воспитывает молодежь и поддерживает участников специальной военной операции и их семьи.Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения") — мусульманский праздник в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан. Пост в 2026 году проходил с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя было есть и пить от рассвета до заката.

