Хлопок газа в доме во Владимирской области – ранены шесть человек

Хлопок газа в доме во Владимирской области – ранены шесть человек - РИА Новости Крым, 20.03.2026

Хлопок газа в доме во Владимирской области – ранены шесть человек

Шесть человек пострадали в жилом доме во Владимирской области при хлопке газового баллона, сообщает региональное управление СК России. РИА Новости Крым, 20.03.2026

2026-03-20T16:12

2026-03-20T16:12

2026-03-20T16:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали в жилом доме во Владимирской области при хлопке газового баллона, сообщает региональное управление СК России.По данным следователей, ЧП случилось на улице Писцова в городе Костерево в пятницу около 12 часов дня.Уголовное дело открыто по признакам преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи осмотрели место происшествия и сейчас устанавливают все обстоятельства трагедии.Накануне мужчина пострадал в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Туапсе, сообщали в МЧС России по Краснодарскому краю и Туапсинской межрайонной прокуратуре.

владимирская область

взрыв, взрыв газа, газ, пожар, происшествия, новости, владимирская область, ск рф (следственный комитет российской федерации)