Хлопок газа в доме во Владимирской области – ранены шесть человек
Хлопок газа в доме во Владимирской области – ранены шесть человек

16:12 20.03.2026 (обновлено: 16:15 20.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали в жилом доме во Владимирской области при хлопке газового баллона, сообщает региональное управление СК России.
По данным следователей, ЧП случилось на улице Писцова в городе Костерево в пятницу около 12 часов дня.
"В результате пострадали шесть человек, которые госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. В качестве одной из версий рассматривается неправильная эксплуатация газового баллона", - проинформировали в ведомстве.
Уголовное дело открыто по признакам преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи осмотрели место происшествия и сейчас устанавливают все обстоятельства трагедии.
Накануне мужчина пострадал в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Туапсе, сообщали в МЧС России по Краснодарскому краю и Туапсинской межрайонной прокуратуре.
