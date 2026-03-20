Какие улицы Симферополя отремонтируют в этом году
В Симферополе в текущем году отремонтируют несколько центральных улиц – мэр Афанасьев
Ремонт и строительство дорог
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Ряд улиц, в том числе Мира и 8 Марта, отремонтируют в текущем году в Симферополе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
"Наши традиционные ремонты дорог будет выполнять Служба автомобильных дорог. Мы определили перечень улиц, из основных, которые будут ремонтироваться – это улица Мира от Пролетарской, верхний слой по улице Красноармейской, улица 8 Марта", – рассказал Афанасьев.
Частично ремонт верхнего асфальтового слоя проведут на улицах Крылова и Бетховена. Часть улиц, по словам мэра, будет ремонтироваться и в рамках текущего ремонта и содержания.
При этом Афанасьев отметил, что на состоянии дорожного покрытия плохо отразилась зимняя непогода.
"Но тем не менее совместно с "Крымавтодором" оперативно отработали ситуацию с аварийным ямочным ремонтом. Сейчас эти работы продолжаются. Уже проведены все работы по подъему и приведению в нормативное состояние ливнеприемников нашим предприятием "Город". Сейчас активно ведет работу "Вода Крыма" по поднятию люков, поскольку тоже есть просадки, которые необходимо привести в нормативное соответствие", – рассказал глава администрации.
Вся дорожная сеть Симферополя охвачена ремонтно-восстановительными работами после зимнего периода. Ямочный ремонт планируют завершить до конца марта, сообщал ранее начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вчера, 10:56Когда отремонтируют площадь Ленина в Симферополе