Какие улицы Симферополя отремонтируют в этом году

2026-03-20T07:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Ряд улиц, в том числе Мира и 8 Марта, отремонтируют в текущем году в Симферополе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Частично ремонт верхнего асфальтового слоя проведут на улицах Крылова и Бетховена. Часть улиц, по словам мэра, будет ремонтироваться и в рамках текущего ремонта и содержания. При этом Афанасьев отметил, что на состоянии дорожного покрытия плохо отразилась зимняя непогода.Вся дорожная сеть Симферополя охвачена ремонтно-восстановительными работами после зимнего периода. Ямочный ремонт планируют завершить до конца марта, сообщал ранее начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда отремонтируют площадь Ленина в СимферополеВ Севастополе 83% дорог приведены к нормативному состояниюВ Крыму до лета построят дорогу возле "Артека"

