Какие улицы Симферополя отремонтируют в этом году - РИА Новости Крым, 20.03.2026
Какие улицы Симферополя отремонтируют в этом году
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Ряд улиц, в том числе Мира и 8 Марта, отремонтируют в текущем году в Симферополе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

"Наши традиционные ремонты дорог будет выполнять Служба автомобильных дорог. Мы определили перечень улиц, из основных, которые будут ремонтироваться – это улица Мира от Пролетарской, верхний слой по улице Красноармейской, улица 8 Марта", – рассказал Афанасьев.

Частично ремонт верхнего асфальтового слоя проведут на улицах Крылова и Бетховена. Часть улиц, по словам мэра, будет ремонтироваться и в рамках текущего ремонта и содержания.
При этом Афанасьев отметил, что на состоянии дорожного покрытия плохо отразилась зимняя непогода.
"Но тем не менее совместно с "Крымавтодором" оперативно отработали ситуацию с аварийным ямочным ремонтом. Сейчас эти работы продолжаются. Уже проведены все работы по подъему и приведению в нормативное состояние ливнеприемников нашим предприятием "Город". Сейчас активно ведет работу "Вода Крыма" по поднятию люков, поскольку тоже есть просадки, которые необходимо привести в нормативное соответствие", – рассказал глава администрации.
Вся дорожная сеть Симферополя охвачена ремонтно-восстановительными работами после зимнего периода. Ямочный ремонт планируют завершить до конца марта, сообщал ранее начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
