Готовил теракт в ДНР – агенту Киева грозит пожизненный срок - РИА Новости Крым, 20.03.2026
Готовил теракт в ДНР – агенту Киева грозит пожизненный срок
Готовил теракт в ДНР – агенту Киева грозит пожизненный срок - РИА Новости Крым, 20.03.2026
Готовил теракт в ДНР – агенту Киева грозит пожизненный срок
Агент украинских спецслужб задержан в Донецкой Народной Республике за попытку взорвать авто одного из чиновников республиканской администрации. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 20.03.2026
2026-03-20T10:03
2026-03-20T10:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Агент украинских спецслужб задержан в Донецкой Народной Республике за попытку взорвать авто одного из чиновников республиканской администрации. Об этом сообщили в пятницу в ФСБ России.По данным ведомства, подозреваемый связался в Telegram с представителем украинских спецслужб, по его заданию изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства, чтобы подрывать машину одного из чиновников администрации ДНР.Уголовные дела открыты по статьям о покушении на совершение террористического акта и незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Задержанный дал признательные показания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Симферополя отправится в колонию на 18 лет за госизмену и шпионажВ России удвоилось число терактовПутин поручил усилить борьбу с экстремизмом и терроризмом
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), донецкая народная республика (днр), происшествия, теракт, новости
Готовил теракт в ДНР – агенту Киева грозит пожизненный срок

В ДНР агент Киева готовил теракт против чиновника республиканской администрации – ФСБ

10:03 20.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Агент украинских спецслужб задержан в Донецкой Народной Республике за попытку взорвать авто одного из чиновников республиканской администрации. Об этом сообщили в пятницу в ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Донецкой Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1973 года рождения, завербованного спецслужбами Украины для совершения террористического акта в отношении представителей региональных органов власти", – цитирует сообщение РИА Новости.
По данным ведомства, подозреваемый связался в Telegram с представителем украинских спецслужб, по его заданию изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства, чтобы подрывать машину одного из чиновников администрации ДНР.
Уголовные дела открыты по статьям о покушении на совершение террористического акта и незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Задержанный дал признательные показания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Донецкая Народная Республика (ДНР)ПроисшествияТерактНовости
 
