Готовил теракт в ДНР – агенту Киева грозит пожизненный срок
Готовил теракт в ДНР – агенту Киева грозит пожизненный срок - РИА Новости Крым, 20.03.2026
Готовил теракт в ДНР – агенту Киева грозит пожизненный срок
Агент украинских спецслужб задержан в Донецкой Народной Республике за попытку взорвать авто одного из чиновников республиканской администрации.
2026-03-20T10:03
2026-03-20T10:03
2026-03-20T10:03
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
донецкая народная республика (днр)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Агент украинских спецслужб задержан в Донецкой Народной Республике за попытку взорвать авто одного из чиновников республиканской администрации. Об этом сообщили в пятницу в ФСБ России.По данным ведомства, подозреваемый связался в Telegram с представителем украинских спецслужб, по его заданию изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства, чтобы подрывать машину одного из чиновников администрации ДНР.Уголовные дела открыты по статьям о покушении на совершение террористического акта и незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Задержанный дал признательные показания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.
донецкая народная республика (днр)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), донецкая народная республика (днр), происшествия, теракт, новости
Готовил теракт в ДНР – агенту Киева грозит пожизненный срок
В ДНР агент Киева готовил теракт против чиновника республиканской администрации – ФСБ