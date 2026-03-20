Готовил теракт в ДНР – агенту Киева грозит пожизненный срок

Готовил теракт в ДНР – агенту Киева грозит пожизненный срок - РИА Новости Крым, 20.03.2026

Готовил теракт в ДНР – агенту Киева грозит пожизненный срок

Агент украинских спецслужб задержан в Донецкой Народной Республике за попытку взорвать авто одного из чиновников республиканской администрации. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 20.03.2026

2026-03-20T10:03

2026-03-20T10:03

2026-03-20T10:03

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

донецкая народная республика (днр)

теракт

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Агент украинских спецслужб задержан в Донецкой Народной Республике за попытку взорвать авто одного из чиновников республиканской администрации. Об этом сообщили в пятницу в ФСБ России.По данным ведомства, подозреваемый связался в Telegram с представителем украинских спецслужб, по его заданию изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства, чтобы подрывать машину одного из чиновников администрации ДНР.Уголовные дела открыты по статьям о покушении на совершение террористического акта и незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Задержанный дал признательные показания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

донецкая народная республика (днр)

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), донецкая народная республика (днр), происшествия, теракт, новости