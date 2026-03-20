Евросоюз приближается к банкротству и изоляции из-за отказа говорить с РФ – Орбан
© GEORG HOCHMUTHПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото GEORG HOCHMUTH/APA/AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Евросоюз приближается к банкротству и изоляции из-за своей ошибочной политики в отношении России, без переговоров с которой невозможно преодолеть энергетический кризис. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по окончании саммита ЕС в Брюсселе.
"Сегодня ситуация такова, что ЕС не находится в переговорных отношениях с США, не находится в таких отношениях с Россией и не находится в таких отношениях с Китаем. Поэтому, если мы не сможем вырваться из этой изоляции, в которую нас затянула ошибочная политика ЕС, то возникнет большая проблема", – цитирует венгерского премьера РИА Новости.
Он подчеркнул, что преодоление энергетического кризиса невозможно без сотрудничества с другими.
"Такова ситуация. То, что они сделали, сейчас ведет нас к банкротству", – констатировал Орбан.
Упоминая вопрос с блокировкой Киевом поставок нефти по трубопроводу "Дружба", он подчеркнул, что восстановления поставок недостаточно. От Киева требуются еще и гарантии, что блокада не повторится.
Венгрия, которая ранее лишилась поставок нефти из-за блокировки Киевом поставок российской нефти по "Дружбе", заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива. Действия главы киевского режима Владимира Зеленского по нефтепроводу "Дружба" являются шантажом против Венгрии, неоднократно заявлял премьер-министр страны Виктор Орбан.
