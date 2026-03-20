Евросоюз приближается к краху из-за отказа говорить с Россией – Орбан

Евросоюз приближается к банкротству и изоляции из-за своей ошибочной политики в отношении России, без переговоров с которой невозможно преодолеть энергетический РИА Новости Крым, 20.03.2026

2026-03-20T11:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Евросоюз приближается к банкротству и изоляции из-за своей ошибочной политики в отношении России, без переговоров с которой невозможно преодолеть энергетический кризис. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по окончании саммита ЕС в Брюсселе.Он подчеркнул, что преодоление энергетического кризиса невозможно без сотрудничества с другими.Упоминая вопрос с блокировкой Киевом поставок нефти по трубопроводу "Дружба", он подчеркнул, что восстановления поставок недостаточно. От Киева требуются еще и гарантии, что блокада не повторится.Венгрия, которая ранее лишилась поставок нефти из-за блокировки Киевом поставок российской нефти по "Дружбе", заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива. Действия главы киевского режима Владимира Зеленского по нефтепроводу "Дружба" являются шантажом против Венгрии, неоднократно заявлял премьер-министр страны Виктор Орбан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия не поддастся на угрозы и шантаж Зеленского – Орбан"Топить Зеленского": зачем Орбану шумиха вокруг угроз своей семьеВосстановление "Дружбы" не изменит политики Венгрии по Украине ­– мнение

