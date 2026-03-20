Биография Чака Норриса - РИА Новости Крым, 20.03.2026

2026-03-20T18:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Американский киноактер и продюсер, мастер боевых единоборств Чак Норрис (Chuck Norris), настоящее имя Карлос Рей Норрис (Carlos Ray Norris), родился 10 марта 1940 года в городе Райан, штат Оклахома, США. Его отец работал механиком и водителем автобуса.Дед был ирландцем, а мать происходила из племени индейцев чероки.В 1958 году окончил школу North Torrance High в Калифорнии.После окончания школы Норрис вступил в ряды ВВС США; служил в Южной Корее, где начал заниматься восточными единоборствами – каратэ, дзюдо, тхеквондо. В армии его стали называть Чак, впоследствии под этим именем он стал сниматься в кино.В 1962 году Норрис демобилизовался и стал работать преподавателем каратэ – открыл более 30 студий. Он воспитал несколько знаменитостей, в том числе Присциллу Пресли и актера Стива Маккуина.В 1968 году Норрис завоевал титул чемпиона мира по профессиональному каратэ в среднем весе, который удерживал в течение шести лет и ушел непобежденным в 1974 году. Он стал первым человеком в Западном полушарии, кто был удостоен черного пояса мастера восьмого дана тхеквондо.Свою карьеру в мире кино Норрис начал благодаря другу и спарринг-партнеру – известному актеру Брюсу Ли, который пригласил его сняться в фильме "Возвращение дракона" (Return of the Dragon, 1972). Сцена боя, в которой приняли участие оба спортсмена, стала классикой "фильмов каратэ".В 1977 году Чак Норрис сыграл свою первую главную роль в боевике "Взломщик! Взломщик!" (Breaker! Breaker!) и вскоре стал звездой фильмов фирмы Cannon Pictures.Затем последовали главные роли в картинах "Черные тигры" (Good Guys Wear Black, 1978), "Октагон" (Octagon, 1980), "Око за око" (An Eye for an Eye, 1981), "Безмолвный гнев" (Silent Rage, 1982), "Одинокий волк МакКуэйд" (Lone Wolf McQuade, 1983), "Без вести пропавшие"(1984), "Без вести пропавшие-2" (1985) и "Брэддок: Без вести пропавшие-3" (Braddock: Missing in Action III, 1988), "Отряд "Дельта" (Delta Force, 1986) и "Отряд "Дельта"-2: колумбийский связной" (Delta Force 2: The Colombian Connection, 1990) и др.В 1993 году телеканал CBS предложил Норрису сыграть заглавную роль в сериале "Уокер, техасский рейнджер" (Walker, Texas Ranger, 1993-2001). В течение восьми лет актер играл борца с преступностью Корделла Уокера. Сериал стал очень популярным в США.В декабре 2010 года Чак Норрис был удостоен звания почетного рейнджера Техаса.В 2000-х годах Норрис снимался в фильмах "Человек президента" (President's Man, 2000) и "Человек президента: линия на песке" (President, 2002), "Обитель дьявола" (Bells of Innocence, 2003), "Вышибалы" (Dodgeball: A True Underdog Story, 2004), "Уокер, техасский рейнджер: Испытание огнем" (Walker, Texas Ranger: Trial by Fire, 2005), "Неудержимые-2" (Expendables 2, 2012) и др. Последней его киноработой стала главная роль в фильме "Агент разведки" (2024).Чак Норрис был режиссером и сценаристом сериала "Сыновья грома" (Sons of Thunder, 1999), где сыграл одну из главных ролей.Он также написал сценарии и продюсировал картину "Война Логана" (Logan's War: Bound by Honor, 1998), сериал "Уокер, техасский рейнджер".Был продюсером кинолент "Парный удар" (Sidekicks, 1992), "Человек президента", а также "Уокер, техасский рейнджер: Испытание огнем".В 1990 году при поддержке экс-президента США Джорджа Буша-старшего Чак Норрис создал фонд "Kickstart Kids", где школьники могла заниматься боевыми искусствами и каратэ. Со времени создания более 120 тысяч учеников воспользовались этой программой.Норрис также был известен активной политической позицией, поддерживал Республиканскую партию. В 2012 году он выпустил видеообращение к своим согражданам, в котором призвал их не допустить переизбрания Барака Обамы президентом США, а поддержать Митта Ромни.Наряду с членством в многочисленных религиозных организациях и фондах Чак Норрис вел раздел на популярном сайте World Net Daily, основная тема которого - активная пропаганда Библии и христианства в США.Чак Норрис был создателем большого количества телевизионных шоу, издавал свой журнал, написал ряд книг.В 1996 году Норрис открыл в Москве собственный клуб Chuck Norris Enterprise Club Beverly Hills, позднее заведение закрылось. Он часто посещал Россию, встречался с российскими политиками.Норрис был женат вторым браком. Первой его супругой была одноклассница Диана Холчек. Второй его женой стала актриса Джина О'Келли. У Норриса остались пятеро детей.Младший брат Чака Норриса работал продюсером и сценаристом в сериале про рейнджера, а в 2005 году являлся продюсером и режиссером фильма "Уокер, техасский рейнджер: Испытание огнем".19 марта 2026 года Чак Норрис скончался на 87-м году жизни.

