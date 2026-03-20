Билет за пятерки: севастопольских школьников мотивируют театром - РИА Новости Крым, 20.03.2026
В Севастопольском театре юного зрителя стартовала акция "Билет за пятерки", в рамках которой отличникам бесплатно покажут спектакли. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.03.2026
В Севастополе отличникам бесплатно покажут спектакли – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Севастопольском театре юного зрителя стартовала акция "Билет за пятерки", в рамках которой отличникам бесплатно покажут спектакли. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Севастопольский театр юного зрителя возобновил акцию "Билет за пятерки", приуроченную к весенним школьным каникулам. Учащиеся 1–11 классов, завершившие третью четверть с оценкой "отлично" по всем предметам, могут получить бесплатный билет на спектакль", - написал Развожаев в МАХ.
По его словам, бесплатный билет можно получить, направив в период с 19 по 29 марта сообщение в мессенджер MAX на номер +7 (978) 85-66-165, приложив скриншот электронного дневника. После проверки данных участнику будет предоставлен электронный билет на один из спектаклей репертуара.
Губернатор уточнил, что количество билетов, предоставляемых в рамках акции, ограничено.
Читайте также на РИА Новости Крым: