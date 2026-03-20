Билет за пятерки: севастопольских школьников мотивируют театром
Билет за пятерки: севастопольских школьников мотивируют театром

В Севастополе отличникам бесплатно покажут спектакли – Развожаев

20:33 20.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Севастопольском театре юного зрителя стартовала акция "Билет за пятерки", в рамках которой отличникам бесплатно покажут спектакли. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Севастопольский театр юного зрителя возобновил акцию "Билет за пятерки", приуроченную к весенним школьным каникулам. Учащиеся 1–11 классов, завершившие третью четверть с оценкой "отлично" по всем предметам, могут получить бесплатный билет на спектакль", - написал Развожаев в МАХ.
По его словам, бесплатный билет можно получить, направив в период с 19 по 29 марта сообщение в мессенджер MAX на номер +7 (978) 85-66-165, приложив скриншот электронного дневника. После проверки данных участнику будет предоставлен электронный билет на один из спектаклей репертуара.
Губернатор уточнил, что количество билетов, предоставляемых в рамках акции, ограничено.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастопольском театре оперы и балета назначен новый премьер
Севастопольский театр презентовал спектакль в Мариинке
В Севастополе запустят бесплатный автобус на фестиваль оперы и балета
 
21:33Снижение ключевой ставки и уход из жизни Чака Норриса – главное за день
21:02В Крым с питомцами – какие города выбирают туристы и что с ценами
20:45Успеют ли спасти древний храм в Феодосии от разрушения - ответ минкульта
20:33Билет за пятерки: севастопольских школьников мотивируют театром
20:24В Крыму обезвредили 12 снарядов времен Великой Отечественной
20:11Украина ничем не помогла США в операции против Ирана - Трамп
19:44Скромная роскошь: во сколько обойдется празднование свадьбы в 2026 году
19:32Что делает крымчан по-настоящему счастливыми - опрос
19:25Погода в Крыму в выходные дни – прогноз ФОБОС
19:12Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
18:58АН-2 совершил жесткую посадку в Волгоградской области
18:50Началась эвакуация из Славянска - что известно
18:42Атака ВСУ на Москву - сбит 21 дрон
18:40В Крыму обманутый аферистами курьер забрал у ребенка золото родителей и попался
18:34Биография Чака Норриса
18:24Лицензия за взятку: прокуратура занялась частной клиникой Севастополя
18:15Отель в Крыму или жилье в аренду – что выбирают туристы и каковы цены
17:32ВТБ: рынок розничного кредитования в России сохранит тренд на "оттепель"
17:23Крымский мост сейчас – обстановка к этому часу
17:06Умер Чак Норрис
