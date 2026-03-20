Рейтинг@Mail.ru
Азербайджанский праздник обновления природы Новруз - РИА Новости Крым, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260320/azerbaydzhanskiy-prazdnik-obnovleniya-prirody-novruz-1154283363.html
Азербайджанский праздник обновления природы Новруз
Азербайджанский праздник обновления природы Новруз - РИА Новости Крым, 20.03.2026
Азербайджанский праздник обновления природы Новруз
Каждый год с весенним равноденствием азербайджанцы отмечают праздник весны Новруз. Он символизирует приход весны. РИА Новости Крым, 20.03.2026
2026-03-20T14:47
2026-03-20T14:47
праздники и памятные даты
праздники народов крыма
азербайджан
крым
новости крыма
общество
инфографика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111335/24/1113352485_0:0:2606:1466_1920x0_80_0_0_541a5643edbac0613200b82e24d057ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Каждый год с весенним равноденствием азербайджанцы отмечают праздник весны Новруз. Он символизирует приход весны.Это праздник оптимизма, победы жизни над смертью. В 2009 году Новруз был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
азербайджан
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111335/24/1113352485_38:0:2606:1926_1920x0_80_0_0_e9613c743c6a9059d0a119efa26e0ef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, праздники народов крыма, инфографика, азербайджан, крым, новости крыма, общество
Азербайджанский праздник обновления природы Новруз

Азербайджанский праздник обновления природы Новруз

14:47 20.03.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Каждый год с весенним равноденствием азербайджанцы отмечают праздник весны Новруз. Он символизирует приход весны.
Это праздник оптимизма, победы жизни над смертью. В 2009 году Новруз был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

"Проснется весь мир – деревья, цветы, вся красота, которую нам подарил Бог. И Новруз посвящен этому", - рассказала РИА Новости Крым глава КРОО "Центр Азербайджанской культуры имени Джалиля Наджабова" Арифа Мухтарова.

К этому дню все хозяйки тщательно убирают свои дома и дворы, готовят угощения, в основном сладкие, ждут гостей и сами ходят в гости, обмениваются подарками.

"Готовят для гостей хончу (поднос с угощениями). Без хончи дверь не открывают и в гости не ходят. Все на хонче должно быть приготовлено своими руками. Это показывает силу гостеприимства и уважения к другом", - сказала Арифа Мухтарова.

Праздничный стол обязательно включает семь элементов: сумах, молоко, уксус, проросшую пшеницу, сладости, крашеные яйца и плов.
Из сладостей характерна выпечка, каждый вид которой глубоко символичен: шекербура – пирожок из дрожжевого пряного теста с начинкой из орехов символизирует луну, шор-гогал, похожий на небольшую слоено-дрожжевую сладкую булочку – это солнце, азербайджанская четырехугольная пахлава означает четыре стороны света.
Отдельно стоит бадамбура – миндальный пирожок. Это главное угощение праздника.
"Два-три дня наши женщины готовят сладости, свежими они остаются неделю – как раз столько, сколько длится Новруз", – рассказала Арифа-ханым.
Также на столе обязательно должна стоять пророщенная пшеница – сэмэни. Ее начинают готовить за две недели до Новруза, чтобы пшеница проросла примерно на 20 сантиметров. В древности сэмэни готовили в основном из семян посевной пшеницы, это позволяло проверить качество семян, которые готовились к высадке. Считается, что сэмэни обязательно должен быть выращен в домашних условиях, чтобы дома было изобилие и достаток.
Азербайджанский праздник обновления природы Новруз. ИнфографикаАзербайджанский праздник обновления природы Новруз. Инфографика
Насколько радостно будет встречен Новруз, так и весь год пройдет. В Новруз нельзя ругаться, давать в долг, лгать, сквернословить, осуждать кого-либо, закалывать скот. А подносы с дарами отсылают множеству друзей и родственников.
"Новруз-байрам у нас считается детским праздником, потому что в эти дни больше всего радуются дети. Представьте, сколько дома сладостей, которые они любят! Как они любят, чтобы дома были гости и веселье! Все дети получают очень много подарков от гостей", - обрисовала торжество глава Центра Азербайджанской культуры.
Она добавила, что есть поверье: чем больше в каждой семье будет в этот день гостей, веселья и угощенья – тем больше в этом году у каждой семьи будет Божиих даров.
В праздновании зачастую принимает участие молодая девушка, которую наряжают, она символизирует собой весну, входя в зал, где уже накрыты столы и собрались гости.
В дни праздника устраивают народные гулянья: народные певцы на площадях исполняют песни, канатоходцы, борцы - демонстрируют свое искусство, устраиваются конные состязания и народные представления с азербайджанскими "петрушками" - Косой и Кечалом, чтобы у людей было хорошее настроение.
С наступлением сумерек разжигают костры, вокруг которых танцуют празднующие, а затем они прыгают через огонь. Существуют поверья, что очищающее пламя костров пожирает все зло.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаПраздники и памятные датыПраздники народов КрымаАзербайджанКрымНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
