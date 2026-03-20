Азербайджанский праздник обновления природы Новруз

Каждый год с весенним равноденствием азербайджанцы отмечают праздник весны Новруз. Он символизирует приход весны. РИА Новости Крым, 20.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Каждый год с весенним равноденствием азербайджанцы отмечают праздник весны Новруз. Он символизирует приход весны.Это праздник оптимизма, победы жизни над смертью. В 2009 году Новруз был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.К этому дню все хозяйки тщательно убирают свои дома и дворы, готовят угощения, в основном сладкие, ждут гостей и сами ходят в гости, обмениваются подарками.Праздничный стол обязательно включает семь элементов: сумах, молоко, уксус, проросшую пшеницу, сладости, крашеные яйца и плов.Из сладостей характерна выпечка, каждый вид которой глубоко символичен: шекербура – пирожок из дрожжевого пряного теста с начинкой из орехов символизирует луну, шор-гогал, похожий на небольшую слоено-дрожжевую сладкую булочку – это солнце, азербайджанская четырехугольная пахлава означает четыре стороны света.Отдельно стоит бадамбура – миндальный пирожок. Это главное угощение праздника.Также на столе обязательно должна стоять пророщенная пшеница – сэмэни. Ее начинают готовить за две недели до Новруза, чтобы пшеница проросла примерно на 20 сантиметров. В древности сэмэни готовили в основном из семян посевной пшеницы, это позволяло проверить качество семян, которые готовились к высадке. Считается, что сэмэни обязательно должен быть выращен в домашних условиях, чтобы дома было изобилие и достаток.Насколько радостно будет встречен Новруз, так и весь год пройдет. В Новруз нельзя ругаться, давать в долг, лгать, сквернословить, осуждать кого-либо, закалывать скот. А подносы с дарами отсылают множеству друзей и родственников."Новруз-байрам у нас считается детским праздником, потому что в эти дни больше всего радуются дети. Представьте, сколько дома сладостей, которые они любят! Как они любят, чтобы дома были гости и веселье! Все дети получают очень много подарков от гостей", - обрисовала торжество глава Центра Азербайджанской культуры.Она добавила, что есть поверье: чем больше в каждой семье будет в этот день гостей, веселья и угощенья – тем больше в этом году у каждой семьи будет Божиих даров.В праздновании зачастую принимает участие молодая девушка, которую наряжают, она символизирует собой весну, входя в зал, где уже накрыты столы и собрались гости.В дни праздника устраивают народные гулянья: народные певцы на площадях исполняют песни, канатоходцы, борцы - демонстрируют свое искусство, устраиваются конные состязания и народные представления с азербайджанскими "петрушками" - Косой и Кечалом, чтобы у людей было хорошее настроение.С наступлением сумерек разжигают костры, вокруг которых танцуют празднующие, а затем они прыгают через огонь. Существуют поверья, что очищающее пламя костров пожирает все зло.

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

