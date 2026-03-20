Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам
Миллионы российских мусульман отмечают праздник Ураза-байрам ("праздник разговения"), который наряду с Курбан-байрамом ("праздник жертвоприношения") является... РИА Новости Крым, 20.03.2026
Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым. Миллионы российских мусульман отмечают праздник Ураза-байрам ("праздник разговения"), который наряду с Курбан-байрамом ("праздник жертвоприношения") является одним из главных в исламе.
Ураза-байрам — название "праздника разговения" на тюркских языках. По-арабски он называется "Ид аль-Фитр". По преданию, установил его сам пророк Мухаммед в 624 году.
Праздник отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого все верующие (за исключением ряда категорий — например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, а также совершают особую ночную молитву — таравих. В конце каждого светового дня ограничения снимались и верующие собирались на ифтары — совместные разговения.

День Ураза-байрам

В день праздника верующие собираются на совместную молитву. Там же муфтий (или имам) произносит для верующих проповедь, в которой говорится, что благие дела, помыслы и молитвы должны быть постоянны и бессрочны.
Затем верующие расходятся по домам, дабы отметить Ураза-байрам в кругу близких людей. По случаю праздника принято накрывать обильные столы, на которые созываются друзья, соседи, знакомые.
В этот день среди мусульман принято поздравлять друг друга словами: "Ид мубарак!" (благословенного праздника!).
В праздник мусульмане особым вниманием окружают малышей, так как в исламе считается, что радовать детей – один из способов приблизиться к Всевышнему.

Милостыня к празднику

Во время Рамадана мусульманам надлежит щедро раздавать садака (добровольные пожертвования) и закят (обязательную милостыню). Собранные деньги идут на благотворительность.
Также в послепраздничные дни мусульмане посетят различные учреждения для социально незащищенных категорий людей.
По утверждению мусульманских богословов, в дни Рамадана Аллах одаривает вознаграждением верующего за каждое совершенное им благодеяние.
