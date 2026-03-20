https://crimea.ria.ruhttps://crimea.ria.ru/20260320/Musulmane-otmechayut-prazdnik-Uraza-bayram-1110928752.html

Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

Миллионы российских мусульман отмечают праздник Ураза-байрам ("праздник разговения"), который наряду с Курбан-байрамом ("праздник жертвоприношения") является... РИА Новости Крым, 20.03.2026

2026-03-20T07:51

новости

общество

мусульмане

ураза-байрам

в мире

религия

традиции

рамадан

крым многонациональный

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110599/75/1105997586_0:288:5520:3393_1920x0_80_0_0_a355716575a96c4d5b220e945d459ff4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым. Миллионы российских мусульман отмечают праздник Ураза-байрам ("праздник разговения"), который наряду с Курбан-байрамом ("праздник жертвоприношения") является одним из главных в исламе.Ураза-байрам — название "праздника разговения" на тюркских языках. По-арабски он называется "Ид аль-Фитр". По преданию, установил его сам пророк Мухаммед в 624 году.Праздник отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого все верующие (за исключением ряда категорий — например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, а также совершают особую ночную молитву — таравих. В конце каждого светового дня ограничения снимались и верующие собирались на ифтары — совместные разговения.День Ураза-байрамВ день праздника верующие собираются на совместную молитву. Там же муфтий (или имам) произносит для верующих проповедь, в которой говорится, что благие дела, помыслы и молитвы должны быть постоянны и бессрочны. Затем верующие расходятся по домам, дабы отметить Ураза-байрам в кругу близких людей. По случаю праздника принято накрывать обильные столы, на которые созываются друзья, соседи, знакомые.В этот день среди мусульман принято поздравлять друг друга словами: "Ид мубарак!" (благословенного праздника!).В праздник мусульмане особым вниманием окружают малышей, так как в исламе считается, что радовать детей – один из способов приблизиться к Всевышнему.Милостыня к праздникуВо время Рамадана мусульманам надлежит щедро раздавать садака (добровольные пожертвования) и закят (обязательную милостыню). Собранные деньги идут на благотворительность.Также в послепраздничные дни мусульмане посетят различные учреждения для социально незащищенных категорий людей. По утверждению мусульманских богословов, в дни Рамадана Аллах одаривает вознаграждением верующего за каждое совершенное им благодеяние.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

