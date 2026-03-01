Какой сегодня праздник: 20 марта

20 марта в мире – калейдоскоп событий: планета излучает счастье, отказываясь от мяса, и читает гороскопы. А еще в этот день в свет вышел роман "Евгений Онегин". РИА Новости Крым, 19.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. 20 марта в мире – калейдоскоп событий: планета излучает счастье, отказываясь от мяса, и читает гороскопы. А еще в этот день в свет вышел роман "Евгений Онегин".Что празднуют в Росси и миреВ 2012 году ООН провозгласила 20 марта Международным днем счастья. Все мировое сообщество признает факт, что стремление к счастью является важным для каждого человека.Международный день астрологии проводится в день весеннего равноденствия. С этого природного явления начинается новый астрологический год. Астрология (с греческого astro - звезда и logos - мысль) – учение о воздействии звезд на земной мир и человека – была популярна у всех народов и стран во все времена.Еще мир празднует День французского языка, учрежденный в 2010 году. Он входит в число шести рабочих ООН, а также является официальным у многих международных организаций. Язык Вольтера, Гюго, Рабле признан мировой культурной ценностью. На нем говорят более 200 миллионов человек.На дату 20 марта приходится также Международный день без мяса. По уже сложившейся традиции в этот день многие магазины и рестораны отказываются от продажи мясных продуктов, а активисты пропагандируют вегетарианство, идеи сострадания животным и защиты окружающей среды.Знаменательные событияВ 1535 году в России проведена первая централизованная денежная реформа: в обращение были введены новые серебряные монеты.В 1833 году вышло в свет первое полное издание романа в стихах поэта Александра Пушкина "Евгений Онегин".В 1921 году в Канзас-сити выпущен в прокат первый мультфильм, созданный при участии мультипликатора Уолта Диснея.В 1933 году была введена в строй радиовещательная станция имени Коминтерна, крупнейшая в мире на то время.Кто родилсяВ 1905 году родилась русская писательница, классик советской литературы Вера Панова, отразившая в своем творчестве социальные и нравственные вопросы эпохи. Наиболее популярные книги: "Спутники", "Сережа", "Времена года". А "Сентиментальный роман" Пановой стал портретом поколения 20-х годов ХХ века.20 марта 1915 года на свет появился пианист-виртуоз, народный артист СССР Святослав Рихтер. Он первым среди советских музыкантов был удостоен премии "Грэмми". Воплощая музыку Баха, Гайдна, Прокофьева, Листа, Шумана, Рихтер очаровал зрителей мощным исполнительским стилем и широтой репертуара.Также 20 марта родились заслуженный деятель искусств РСФСР Вера Антонова, российская телеведущая Екатерина Стриженова, американские актеры Уильям Херт, Холли Хантер и режиссер Спак Ли, футболист сбойной Испании Фернандо Торрес и другие.

