"Давайте читать, давайте писать!": 10 фактов об Исмаиле Гаспринском

2026-03-20T10:32

Наталья Дремова"Да дарует Господь мой счастливую жизнь редактору "Переводчика" Исмаил-мурзе Гаспринскому, который уже 25 лет проповедует: давайте читать, писать! Что может остаться от человека навеки, так это его писание…" Эти строчки в 1901 году написал бахчисараец Хабибула, сын Шерефеддина. Как он сам упоминал, "пожилой уже, перевалило за пятьдесят…" В человеке, кое-как научившемся азам грамотности, была неуемная тяга к знаниям. Именно это хотел видеть в каждом тот самый Исмаил-бей Гаспринский. Ради этого он жил.20 марта исполняется 175 лет со дня рождения одного из самых известных крымчан. Человека, который по праву считался одним из самых образованных, незаурядных людей. С удивительным талантом делать мечты реальностью. К юбилею великого просветителя и педагога Исмаила Гаспринского мы собрали десять интересных фактов о нем.- В возрасте 20 лет Исмаил Гаспринский уехал в Париж, планируя посещать лекции в Сорбонне. Но не рассчитал свои финансовые возможности и был вынужден обратиться за помощью. Русская община Парижа собрала для молодого человека деньги, нашла работу переводчиком в одном из рекламных агентств. Биографы Гаспринского часто пишут о том, что он во Франции успел поработать личным секретарем писателя Ивана Тургенева, с которым познакомился еще в Москве. Но сам Исмаил Гаспринский об этом нигде не упоминал.СправкаИсмаил Гаспринский появился на свет 20 марта 1851 г. в семье офицера. Семья жила в деревне Улу-Сала, которая относилась к Ялтинскому уезду (по другим данным — в д. Авджикой). Исмаил поступил в Симферопольскую казенную мужскую гимназию, затем учился в Воронежском кадетском корпусе, 2-й Московской военной гимназии. Но привлекла его карьера не военного, а педагога. В Крыму Исмаил Гаспринский работал в начальной школе. В 20 лет уехал учиться во Францию. По возвращении в Крым был избран гласным Бахчисарайской городской думы. С 1879 г., в течение пяти лет, был городским головой Бахчисарая.Внес неоценимый вклад в развитие школьного образования. Стал родоначальником просветительского движения народов Востока, в корне изменив систему преподавания в начальных школах — в пользу более светского метода обучения. Исмаил Гаспринский писал и издавал учебники и книги в разных жанрах. Выпускаемая им газета "Терджиман" ("Переводчик") фактически стала единым печатным органом тюркоязычных народов Российской империи. В 1905 г. вместе с единомышленниками Гаспринский создал "Всероссийский союз мусульман". Был членом ЦК и возглавил Крымское отделение. Умер в 1914 г. в Бахчисарае.- В бахчисарайской типографии Исмаила Гаспринского выпускались: ежедневная газета "Терджиман" ("Переводчик"), еженедельник "Миллет" ("Нация"), журнал для женщин "Алем-и нисван" ("Мир женщин"), журнал для детей "Алем-и субьян" ("Мир детей") на крымско-татарском языке, а также юмористическая газета "Ха-ха-ха!".Гаспринский вел обширную переписку с издателями, владельцами типографий. Казанскому типографу Ивану Харитонову в 1908 году он написал: "Мы обязаны Вам лучшими образцами шрифтов и изящным видом книг и брошюр… Вышлите мне оттиски всех Ваших шрифтов. Надо их рекламировать". Харитонов был так впечатлен отзывом, что придумал и назвал в честь Гаспринского типографский шрифт.- Исмаил Гаспринский щедро жертвовал средства на благотворительность, был членом "Общества помощи бедным мусульманам". А средства меценатов старался перенаправить на получение образования крымско-татарской молодежью. За эти деньги учились во Франции, Швейцарии, Германии, США, Турции и других странах десятки студентов.- Одно из достижений Гаспринского — создание "Энциклопедии наук". Тематические сборники рассылались подписчикам "Переводчика", а также продавались в книжных лавках. "География России", "Карты мира", "Анатомия человека", "Образование Земли" и другие части энциклопедии давали ученикам тюркоязычных школ недоступные ранее знания о мире.- Первый роман в жанре фантастики, написанный в Крыму, принадлежит Исмаилу Гаспринскому. В одной из частей книги "Молла Аббас" главный герой в заброшенном дворце встречает жительницу фантастической страны, которая проводит его в свой мир. В нем воплощены все достижения прогресса, а управление выстроено на основе равноправия и уважения. В счастливой стране нет богатых и бедных, а уважение люди заслуживали знаниями и достижениями в своих профессиях.КстатиГаспринский писал о…- Школе: "Плохая школа и глупая литература, пожалуй, составляют худшее из невежеств".- Труде учителя: "Выучиться самому - достоинство, но передать незнающему свое знание еще большее достоинство и благое, святое дело".- Практичности: "Чтобы жить на свете, надо уметь не только молиться, но также работать, зарабатывать".- Патриотизме: "Каждый человек должен искать спокойствия и счастья на своей Родине, а не в бегстве".- Гаспринский был горячим сторонником женского образования. Даже ему, уважаемому и известному человеку, было невероятно трудно бороться с предрассудками и косностью общества. Он писал: "Чем ученей, воспитанней будет женщина, тем полезней она будет как дочь, сестра, жена и мать". Крымский просветитель в 1908 году открыл первые на русском Востоке художественные курсы для девочек в Бахчисарае. Благодаря Гаспринскому несколько крымско-татарских женщин смогли выучиться на акушерок. До этого ни одна не смогла получить медицинского образования. Дочь Гаспринского, Шефика, стала редактором женского журнала. А также занималась политикой, возглавив в 1917 году "Исполнительный комитет мусульманок Крыма".- Современники Гаспринского говорили, что он наделен даром видеть талантливых людей. Один из его подопечных, работник типографии, а затем молодой журналист Вели Ибраимов сделал невероятную карьеру. В 1924 он стал председателем Центрального исполнительного комитета КрымАССР. Но через четыре года был несправедливо обвинен в терроризме и других преступлениях и расстрелян. В 1991 году реабилитирован.- В советское время Исмаил Гаспринский стал "нежелательной фигурой". Его деятельность по культурно-языковому объединению тюркских народов была признана "проявлением буржуазно-демократического национализма". Даже надгробие на его могиле, находившейся на территории Зынджарлы-медресе в Бахчисарае, было снесено.Сейчас именем Гаспринского названы улицы, библиотеки в разных городах. Только в Крыму его имя носят улицы в десяти городах и поселках, в Симферополе в его честь названы также библиотека и медиацентр. А еще в Крыму учреждена медаль. Ею награждают тех, кто внес значительный вклад в культурное и духовное развитие народов республики.

