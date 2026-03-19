Звуки взрывов в Севастополе - идет уничтожение опасных предметов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе 19 марта у горы Кара-Коба уничтожат взрывоопасные предметы. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что пиротехники МЧС России по Севастополю выполняют работы с соблюдением всех необходимых мер безопасности.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
16:39 19.03.2026
 
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе 19 марта у горы Кара-Коба уничтожат взрывоопасные предметы. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно с 16.40 до 19.00 в районе горы Кара-Коба пройдет плановое уничтожение взрывоопасных предметов. Если услышите громкие звуки - не переживайте", - призвал он.
Развожаев подчеркнул, что пиротехники МЧС России по Севастополю выполняют работы с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
