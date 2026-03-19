Житель Симферополя отправится в колонию на 18 лет за госизмену и шпионаж - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Житель Симферополя отправится в колонию на 18 лет за госизмену и шпионаж
2026-03-19T11:05
11:05 19.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Крыму 56-летний житель Симферополя получил 18 лет колонии за госизмену и шпионаж. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда республики.
Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации – государственная измена. Мужчина шпионил: собирал и передавал по заданию иностранной разведки информацию, которую можно использовать против безопасности Российской Федерации, уточнили в пресс-службе.
"Верховный Суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимому назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 9 месяцев после отбывания основного наказания в виде лишения свободы", – сказано в сообщении.
Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поскольку в материалах дела есть сведения, которые составляют гостайну, добавили в суде. Приговор не вступил в законную силу.
