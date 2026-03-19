Житель Симферополя отправится в колонию на 18 лет за госизмену и шпионаж - РИА Новости Крым, 19.03.2026

В Крыму 56-летний житель Симферополя получил 18 лет колонии за госизмену и шпионаж. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда республики. РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T11:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Крыму 56-летний житель Симферополя получил 18 лет колонии за госизмену и шпионаж. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда республики.Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации – государственная измена. Мужчина шпионил: собирал и передавал по заданию иностранной разведки информацию, которую можно использовать против безопасности Российской Федерации, уточнили в пресс-службе.Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поскольку в материалах дела есть сведения, которые составляют гостайну, добавили в суде. Приговор не вступил в законную силу.

