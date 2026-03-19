https://crimea.ria.ru/20260319/zhitel-simferopolya-otpravitsya-v-koloniyu-na-18-let-za-gosizmenu-i-shpionazh-1154463483.html
Житель Симферополя отправится в колонию на 18 лет за госизмену и шпионаж
Житель Симферополя отправится в колонию на 18 лет за госизмену и шпионаж - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Житель Симферополя отправится в колонию на 18 лет за госизмену и шпионаж
В Крыму 56-летний житель Симферополя получил 18 лет колонии за госизмену и шпионаж. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда республики. РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T11:05
2026-03-19T11:05
2026-03-19T11:05
новости крыма
симферополь
госизмена
шпионаж
верховный суд крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b23b9a2923d0669d517a1e5d1fa42a13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Крыму 56-летний житель Симферополя получил 18 лет колонии за госизмену и шпионаж. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда республики.Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации – государственная измена. Мужчина шпионил: собирал и передавал по заданию иностранной разведки информацию, которую можно использовать против безопасности Российской Федерации, уточнили в пресс-службе.Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поскольку в материалах дела есть сведения, которые составляют гостайну, добавили в суде. Приговор не вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рецидивист из Ялты получил 18 лет "строгача" за госизмену"Снимал технику в Крыму и хотел взорвать военного": допрос агента КиеваФСБ предотвратила подрыв многоквартирного жилого дома – Бортников
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9425c011e72e8c814d328cf70d0b8f2b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, симферополь, госизмена, шпионаж, верховный суд крыма
Житель Симферополя отправится в колонию на 18 лет за госизмену и шпионаж
В Крыму житель Симферополя получил 18 лет колонии за госизмену и шпионаж
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Крыму 56-летний житель Симферополя получил 18 лет колонии за госизмену и шпионаж. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда республики.
Суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации – государственная измена. Мужчина шпионил: собирал и передавал по заданию иностранной разведки информацию, которую можно использовать против безопасности Российской Федерации, уточнили в пресс-службе.
"Верховный Суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимому назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 9 месяцев после отбывания основного наказания в виде лишения свободы", – сказано в сообщении.
Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поскольку в материалах дела есть сведения, которые составляют гостайну, добавили в суде. Приговор не вступил в законную силу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: