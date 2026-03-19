"Слуги народа" отказываются служить Зеленскому: в Верховной раде саботаж
Зеленский из-за отказа депутатов Рады принимать законы рискует остаться без кредита МВФ
14:39 19.03.2026 (обновлено: 15:19 19.03.2026)
Заседание Верховной рады Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Депутаты фракции большинства Верховной рады Украины "Слуга народа" отказываются голосовать по законопроектам, которые существенно урезают социальные льготы и поддержку мирного населения страны, тем самым они ставят под удар возможность получения киевским режимом во главе с Владимиром Зеленским кредитов из Международного валютного фонда. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"Земля горит под ногами Зеленского внутри собственной территории, которая пока еще называется Украиной. Его "Слуги народа" (фракция большинства ред.), отказываются голосовать по законопроектам, которые существенно урезают социальные льготы и поддержку мирного населения Украины. А без этих голосований Международный валютный фонд (МВФ) не даст кредиты. Значит, 90-миллиардный кредит они не получат", – сказал политолог.
По словам Колесниченко, дошло до того, что Зеленский уже угрожает своим депутатам отправкой на фронт. "Что тоже очень примечательно. Оказывается, фронт – это не почетная обязанность, а наказание для тех, кто не хочет выполнять волю "зеленого диктатора", – отметил собеседник.
"Зеленский находится в прямом конфликте с президентом США Дональдом Трампом и работает на глобалистов, и это говорит только об одном: у главы нынешнего режима на Украине все ставки сделаны и выбора у него другого нет", – сказал собеседник.
Зеленский стремится сейчас максимально эскалировать конфликт на Украине, чтобы на переговорах выторговать для себя большие преференции, считает Колесниченко. При этом все "победы" киевского режима являются медийными, происходящими в информационном пространстве, подытожил эксперт.
Ранее Зеленский публично пригрозил венгерскому премьеру Виктору Орбану натравить на него боевиков ВСУ, если Будапешт продолжит блокировать выделение кредита ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро. Об этом глава киевского режима заявил на одном из совещаний, кадры которого опубликовали украинские СМИ.
Венгрия в феврале этого года заблокировала принятие 20-го пакета антироссийских санкций и кредит на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки Киевом работы нефтепровода "Дружба". Глава МИД страны Петр Сийярто ранее заявил, что Киев не получит кредит до тех пор, пока Украина блокирует транзит нефти по "Дружбе".
Также Будапешт заявил об отказе поддерживать дальнейшее финансирование Киева. Заявление прозвучало на фоне блокировки Венгрией решения Евросоюза о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро.
