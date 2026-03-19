Рейтинг@Mail.ru
Задержаны подозреваемые в убийстве главы совета депутатов Новой Каховки - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260319/zaderzhany-podozrevaemye-v-ubiystve-glavy-soveta-deputatov-novoy-kakhovki-1154461689.html
Задержаны подозреваемые в убийстве главы совета депутатов Новой Каховки
Сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ задержали пять человек, подозреваемых в совершении теракта против главы совета депутатов Новой Каховки Херсонской... РИА Новости Крым, 19.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/13/1154463108_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_82d7cdad93896543601b36a05e95ca8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ задержали пять человек, подозреваемых в совершении теракта против главы совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимира Леонтьева в октябре прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомства.Как уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, речь идет о теракте, в котором погиб глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. По подозрению в совершении преступления задержаны пять человек – непосредственно исполнитель теракта, а также четверо его пособников.По данным СК, в октябре прошлого года, действуя под контролем украинских кураторов, подозреваемые установили взрывное устройство на входе в административное здание."Дождавшись прибытия главы совета депутатов Новой Каховки, соучастники привели в действие взрывное устройство. От полученных травм потерпевший скончался в больнице, также были ранены еще две пожилые женщины, оказавшиеся поблизости", - сообщила Петренко.Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "террористический акт". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Решением суда подозреваемому в исполнении теракта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Владимир Леонтьев погиб 1 октября 2025 года в результате организованного спецслужбами Киева теракта. Он умер в больнице от полученных при взрыве ранений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два иностранца получили сроки за попытку подрыва здания суда в Пятигорске Число организованных Киевом терактов в РФ выросло на 40% - Шойгу Число погибших от удара ВСУ по больнице в Донбассе выросло до 10 человек
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Задержание граждан Украины и России, причастных к совершению теракта
Задержание граждан Украины и России, причастных к совершению теракта
2026-03-19T10:12
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/13/1154463108_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e294272ae6e2f1a4832cf8a4952648ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
10:12 19.03.2026 (обновлено: 10:50 19.03.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
