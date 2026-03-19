https://crimea.ria.ru/20260319/zaderzhany-podozrevaemye-v-ubiystve-glavy-soveta-deputatov-novoy-kakhovki-1154461689.html

Задержаны подозреваемые в убийстве главы совета депутатов Новой Каховки

Задержаны подозреваемые в убийстве главы совета депутатов Новой Каховки - РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T10:12

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

владимир леонтьев

теракт

новости

херсонская область

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/13/1154463108_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_82d7cdad93896543601b36a05e95ca8d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ задержали пять человек, подозреваемых в совершении теракта против главы совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимира Леонтьева в октябре прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомства.Как уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, речь идет о теракте, в котором погиб глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. По подозрению в совершении преступления задержаны пять человек – непосредственно исполнитель теракта, а также четверо его пособников.По данным СК, в октябре прошлого года, действуя под контролем украинских кураторов, подозреваемые установили взрывное устройство на входе в административное здание."Дождавшись прибытия главы совета депутатов Новой Каховки, соучастники привели в действие взрывное устройство. От полученных травм потерпевший скончался в больнице, также были ранены еще две пожилые женщины, оказавшиеся поблизости", - сообщила Петренко.Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "террористический акт". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Решением суда подозреваемому в исполнении теракта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Владимир Леонтьев погиб 1 октября 2025 года в результате организованного спецслужбами Киева теракта. Он умер в больнице от полученных при взрыве ранений.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Задержание граждан Украины и России, причастных к совершению теракта 2026-03-19T10:12

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

