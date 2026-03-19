https://crimea.ria.ru/20260319/zaderzhany-podozrevaemye-v-ubiystve-glavy-soveta-deputatov-novoy-kakhovki-1154461689.html
Задержаны подозреваемые в убийстве главы совета депутатов Новой Каховки
Сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ задержали пять человек, подозреваемых в совершении теракта против главы совета депутатов Новой Каховки Херсонской... РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T10:12
2026-03-19T10:50
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
владимир леонтьев
теракт
новости
херсонская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/13/1154463108_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_82d7cdad93896543601b36a05e95ca8d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/13/1154463108_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e294272ae6e2f1a4832cf8a4952648ee.jpg
Задержание граждан Украины и России, причастных к совершению теракта
2026-03-19T10:12
true
PT0M52S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Задержаны подозреваемые в убийстве главы совета депутатов Новой Каховки Леонтьева
10:12 19.03.2026 (обновлено: 10:50 19.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ задержали пять человек, подозреваемых в совершении теракта против главы совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимира Леонтьева в октябре прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомства.
"Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ задержаны граждане Украины и России, причастные к подготовке и совершению террористического акта в отношении представителя власти Херсонской области", - говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ.
Как уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, речь идет о теракте, в котором погиб глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. По подозрению в совершении преступления задержаны пять человек – непосредственно исполнитель теракта, а также четверо его пособников.
По данным СК, в октябре прошлого года, действуя под контролем украинских кураторов, подозреваемые установили взрывное устройство на входе в административное здание.
"Дождавшись прибытия главы совета депутатов Новой Каховки, соучастники привели в действие взрывное устройство. От полученных травм потерпевший скончался в больнице, также были ранены еще две пожилые женщины, оказавшиеся поблизости", - сообщила Петренко.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "террористический акт". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Решением суда подозреваемому в исполнении теракта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Владимир Леонтьев погиб 1 октября 2025 года
в результате организованного спецслужбами Киева теракта. Он умер в больнице от полученных при взрыве ранений.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
