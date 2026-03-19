Заблудившихся туристов спасли в пещерном городе в Крыму - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Заблудившихся туристов спасли в пещерном городе в Крыму
Заблудившихся туристов спасли в пещерном городе в Крыму - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Заблудившихся туристов спасли в пещерном городе в Крыму
Ночью в пещерном городе Мангуп-Кале Бахчисарайского района Крыма заблудились двое туристов. Вернуться к своей машине мужчина с женщиной смогли только после... РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T08:11
2026-03-19T08:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Ночью в пещерном городе Мангуп-Кале Бахчисарайского района Крыма заблудились двое туристов. Вернуться к своей машине мужчина с женщиной смогли только после вызова поисково-спасательного отряда. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.На место прибыло шестеро спасателей на спецмашине. Мужчину и женщину нашли и помогли добраться до личного автомобиля, который находился в селе Ходжа-Сала Бахчисарайского района. Туристы в медицинской помощи не нуждались."МЧС России напоминает жителям и гостям полуострова о необходимости регистрации даже небольшой группы туристов. Во время регистрации, в подразделениях поисково-спасательной службы помогут подготовиться к туристическому походу и расскажут обо всех сложностях, которые могут поджидать на выбранном маршруте", – подчеркнули спасатели.Неделей ранее также в Бахчисарайском районе Крыма ночью искали мужчину, который отправился на прогулку и заблудился. Самостоятельно выйти из горно-лесной зоны турист не мот. Для оказания помощи выезжали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро мотоциклистов заблудились в Крымских горахВ Крыму машина упала со скалы - пострадал ребенок и двое взрослыхВ горах Крыма мужчина травмировал ногу и застрял в лесу
бахчисарайский район
мангуп
новости крыма, бахчисарайский район, горы крыма, мангуп, туризм в крыму, гу мчс рф по республике крым, происшествия
Заблудившихся туристов спасли в пещерном городе в Крыму

В Крыму спасли заблудившихся туристов в районе пещерного города Мангуп-Кале

08:11 19.03.2026 (обновлено: 08:30 19.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Ночью в пещерном городе Мангуп-Кале Бахчисарайского района Крыма заблудились двое туристов. Вернуться к своей машине мужчина с женщиной смогли только после вызова поисково-спасательного отряда. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"18 марта в 21:08 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что мужчина и женщина в районе пещерного города "Мангуп-Кале" Бахчисарайского района отклонились от туристического маршрута и с наступлением темного времени суток не могут найти дорогу. Требуется помощь спасателей", – сказано в сообщении.
На место прибыло шестеро спасателей на спецмашине. Мужчину и женщину нашли и помогли добраться до личного автомобиля, который находился в селе Ходжа-Сала Бахчисарайского района. Туристы в медицинской помощи не нуждались.
"МЧС России напоминает жителям и гостям полуострова о необходимости регистрации даже небольшой группы туристов. Во время регистрации, в подразделениях поисково-спасательной службы помогут подготовиться к туристическому походу и расскажут обо всех сложностях, которые могут поджидать на выбранном маршруте", – подчеркнули спасатели.
Неделей ранее также в Бахчисарайском районе Крыма ночью искали мужчину, который отправился на прогулку и заблудился. Самостоятельно выйти из горно-лесной зоны турист не мот. Для оказания помощи выезжали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".
