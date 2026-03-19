Взрыв газа произошел в многоквартирном доме на Кубани - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме на Кубани
Мужчина пострадал в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Туапсе. Об этом сообщили в МЧС России по Краснодарскому краю и Туапсинской межрайонной... РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T11:47
11:47 19.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Мужчина пострадал в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Туапсе. Об этом сообщили в МЧС России по Краснодарскому краю и Туапсинской межрайонной прокуратуре.
Как уточнили в ведомстве, взрыв газа произошел в многоквартирном двухэтажном доме по улице Сочинской в Туапсе, последующего горения не произошло.
"По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошел взрыв газового баллона на втором этаже в квартире №7, в следствии чего деформирована межкомнатная перегородка и повреждены остекления. Дом не газифицирован", – говорится в сообщении.
Погибших нет, пострадал мужчина, уточнили в ведомстве. По факту произошедшего Туапсинской межрайонной прокуратурой организована проверка.
Сотрудники прокуратуры проведут комплекс мероприятия по установлению причин и условий произошедшего, в ходе которых будет дана оценка соблюдению требований законодательства, уточнили в надзорном ведомстве.
Ранее в Воронежской области от взрыва газа погибла женщина. Как сообщает прокуратура Воронежской области, 14 марта 2026 года в одном из многоквартирных домов на площади Октябрьской города Россошь произошел хлопок газовоздушной смеси.
