Взрыв газа произошел в многоквартирном доме на Кубани

Мужчина пострадал в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Туапсе. Об этом сообщили в МЧС России по Краснодарскому краю и Туапсинской межрайонной... РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T11:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Мужчина пострадал в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Туапсе. Об этом сообщили в МЧС России по Краснодарскому краю и Туапсинской межрайонной прокуратуре.Как уточнили в ведомстве, взрыв газа произошел в многоквартирном двухэтажном доме по улице Сочинской в Туапсе, последующего горения не произошло.Погибших нет, пострадал мужчина, уточнили в ведомстве. По факту произошедшего Туапсинской межрайонной прокуратурой организована проверка.Сотрудники прокуратуры проведут комплекс мероприятия по установлению причин и условий произошедшего, в ходе которых будет дана оценка соблюдению требований законодательства, уточнили в надзорном ведомстве.Ранее в Воронежской области от взрыва газа погибла женщина. Как сообщает прокуратура Воронежской области, 14 марта 2026 года в одном из многоквартирных домов на площади Октябрьской города Россошь произошел хлопок газовоздушной смеси.

