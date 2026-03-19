https://crimea.ria.ru/20260319/vtb-predprinimateli-na-68-uvelichili-oboroty-transgranichnykh-platezhey-1154468564.html

ВТБ: Предприниматели на 68% увеличили обороты трансграничных платежей

2026-03-19T13:13

втб

банк

новости

бизнес

финансы

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0a/1147856287_0:81:3353:1967_1920x0_80_0_0_1c33b471307942e1bc94b7fefa25cad0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Представители среднего и малого бизнеса - клиенты ВТБ в 2025 году на 68% увеличили объем международных переводов, сообщила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова в рамках выставки TransRussia 2026.По ее словам, которые приводит пресс-служба банка, число клиентов ВТБ, работающих с зарубежными партнерами, выросло за прошлый год на 30%. Вклад в развитие направления международных расчетов внесли, в том числе, компании среднего и малого бизнеса, ориентированные на Азию, в частности, на Китай и Индию.Ранее Копытова сообщила, что банк запустил для клиентов среднего и малого бизнеса базу поставщиков КНР, с помощью которой предприниматели могут бесплатно найти партнеров для работы на рынке Китая. База компаний пополняется ежедневно, в ней уже собраны более 500 проверенных предприятий и данные о них.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

