Возвращение Крыма стало началом возрождения России – эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Крымская весна знаменовала начало времени собирания русских земель, в этом плане воссоединение Крыма с Россией можно сравнить с победой объединенного русского войска в Куликовской битве 1380 года. Такое мнение высказал руководитель проектов департамента по работе с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований, доцент МГИМО Владимир Шаповалов в ходе круглого стола в Москве на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, в этом смысле воссоединение Крыма с Россией можно сравнить с победой на Куликовом поле, которая стала важнейшим шагом к формированию единого Русского государства.Шаповалов привел оценку значения Куликовской битвы, которую дал отечественный философ и историк Лев Гумилев: " На Куликово поле пришли москвичи, серпуховчане, ростовчане, белозерцы, смоляне, муромляне…, а ушли с него – русские".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

