Возвращение Крыма стало началом возрождения России – эксперт
Возвращение Крыма стало началом возрождения России как великой державы – политолог
16:02 19.03.2026 (обновлено: 16:03 19.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Крымская весна знаменовала начало времени собирания русских земель, в этом плане воссоединение Крыма с Россией можно сравнить с победой объединенного русского войска в Куликовской битве 1380 года. Такое мнение высказал руководитель проектов департамента по работе с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований, доцент МГИМО Владимир Шаповалов в ходе круглого стола в Москве на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"Возвращение Крыма в родную гавань сформировало нас как единое пространство. Воссоединение Крыма с Россией стало фактором пробуждения российского общества от кризиса и раскола 90-х, отправной точкой возрождения российской нации. Крымская весна завершила период распада страны и знаменовала начало времени собирания русских земель", – сказал политолог.
По его словам, в этом смысле воссоединение Крыма с Россией можно сравнить с победой на Куликовом поле, которая стала важнейшим шагом к формированию единого Русского государства.
Шаповалов привел оценку значения Куликовской битвы, которую дал отечественный философ и историк Лев Гумилев: " На Куликово поле пришли москвичи, серпуховчане, ростовчане, белозерцы, смоляне, муромляне…, а ушли с него – русские".
"Фактически то же самое мы наблюдаем с воссоединением Крыма с Россией. Россия смогла пережить и восстановить себя как народ, общество, страна и цивилизация. Именно фактор Крыма стал началом этого процесса возрождения, возвращения России в мир как великой державы, как субъекта международного права и страны, которая формирует современный миропорядок", - подчеркнул эксперт.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
