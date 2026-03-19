Во Франции поддержали жесткий ультиматум Зеленскому
Франция присоединилась к ультиматуму Зеленскому
© Telegram Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Политические деятели Франции поддержали жесткий ультиматум главе киевского режима Владимиру Зеленскому, который поставил премьер Венгрии Виктор Орбан. Об этом написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул Зеленскому ультиматум: "Если ты блокируешь поставки российской нефти – денег не будет!" – цитирует РИА Новости публикацию Филиппо в соцсети X.
Французский политик поддержал такое решение премьера Венгрии и добавил, что Виктор Орбан блокирует план Евросоюза по выделению 90 миллиардов евро Украине, который обошелся бы Франции в 17 миллиардов.
"Филиппо призвал не выделять деньги Украине", – добавили в материале.
"Филиппо призвал не выделять деньги Украине", – добавили в материале.
5 марта Зеленский публично пригрозил венгерскому премьеру Виктору Орбану натравить на него боевиков ВСУ, если Будапешт продолжит блокировать выделение кредита ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро.
Также сообщалось, что экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за Владимиром Зеленским начал угрожать Орбану, его детям и внукам. После угроз премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил родным и призвал их относиться к этому серьезно, но не бояться.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что угрозы Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии являются шантажом и вышли за пределы всех границ.
