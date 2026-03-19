Во Франции поддержали жесткий ультиматум Зеленскому

Во Франции поддержали жесткий ультиматум Зеленскому - РИА Новости Крым, 19.03.2026

Во Франции поддержали жесткий ультиматум Зеленскому

Политические деятели Франции поддержали жесткий ультиматум главе киевского режима Владимиру Зеленскому, который поставил премьер Венгрии Виктор Орбан. Об этом... РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T14:13

2026-03-19T14:13

2026-03-19T14:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Политические деятели Франции поддержали жесткий ультиматум главе киевского режима Владимиру Зеленскому, который поставил премьер Венгрии Виктор Орбан. Об этом написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Французский политик поддержал такое решение премьера Венгрии и добавил, что Виктор Орбан блокирует план Евросоюза по выделению 90 миллиардов евро Украине, который обошелся бы Франции в 17 миллиардов."Филиппо призвал не выделять деньги Украине", – добавили в материале.5 марта Зеленский публично пригрозил венгерскому премьеру Виктору Орбану натравить на него боевиков ВСУ, если Будапешт продолжит блокировать выделение кредита ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро.Также сообщалось, что экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за Владимиром Зеленским начал угрожать Орбану, его детям и внукам. После угроз премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил родным и призвал их относиться к этому серьезно, но не бояться.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что угрозы Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии являются шантажом и вышли за пределы всех границ.

франция

венгрия

украина

новости, франция, венгрия, нефть, нефтепровод "дружба", украина, владимир зеленский