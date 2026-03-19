В Ялте сотрудников сферы туризма научат тонкостям гостеприимства

В Ялте проходит обучение сотрудников туристической отрасли в рамках Года крымского гостеприимства. Как сообщает пресс-служба минкурортов Крыма, мероприятия...

2026-03-19T15:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Ялте проходит обучение сотрудников туристической отрасли в рамках Года крымского гостеприимства. Как сообщает пресс-служба минкурортов Крыма, мероприятия организованы в рамках XV Международной выставки комплексного оснащения сегмента HoReCa "РестоОтельМаркет".Министерством на площадке выставки в рамках Года крымского гостеприимства совместно с ведущими отельными комплексами региона проводятся обучающие мероприятия для представителей туриндустрии – линейного персонала отелей, санаториев, гостевых домов по теме "Крымское гостеприимство – сервис, который запоминается". К этому времени на обучение зарегистрировались более 350 человек.Он подчеркнул, что конечная цель мероприятий в рамках Года гостеприимства – повышение качества сервиса, что в итоге даст региону возвратного туриста, не только летнего, но и круглогодичного.Как подчеркивают в минкурортов РК, программа актуальна и полезна не только для Крыма, но и для всех курортных регионов России, она составлена с учетом современных запросов бизнеса и основных направлений развития внутреннего туризма в России согласно целям Национального проекта "Туризм и гостеприимство".Главой Республики Крым Сергей Аксенов ранее подписал распоряжение о проведении в 2026 году в Республике Крым Года крымского гостеприимства. Мероприятия Года крымского гостеприимства стартовали в конце февраля в Ялте в рамках выставки-форум "Крым. Сезон. 2026."Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму работают больше девяти тысяч гостевых домовВ туристической сфере Крыма открыто более трех тысяч вакансийТуристический потенциал Крыма может быть расширен на круглый год

