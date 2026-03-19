В Ялте сотрудников сферы туризма научат тонкостям гостеприимства
В Ялте сотрудников сферы туризма научат тонкостям гостеприимства - РИА Новости Крым, 19.03.2026
В Ялте сотрудников сферы туризма научат тонкостям гостеприимства
В Ялте проходит обучение сотрудников туристической отрасли в рамках Года крымского гостеприимства. Как сообщает пресс-служба минкурортов Крыма, мероприятия... РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T15:15
2026-03-19T15:15
2026-03-19T15:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Ялте проходит обучение сотрудников туристической отрасли в рамках Года крымского гостеприимства. Как сообщает пресс-служба минкурортов Крыма, мероприятия организованы в рамках XV Международной выставки комплексного оснащения сегмента HoReCa "РестоОтельМаркет".Министерством на площадке выставки в рамках Года крымского гостеприимства совместно с ведущими отельными комплексами региона проводятся обучающие мероприятия для представителей туриндустрии – линейного персонала отелей, санаториев, гостевых домов по теме "Крымское гостеприимство – сервис, который запоминается". К этому времени на обучение зарегистрировались более 350 человек.Он подчеркнул, что конечная цель мероприятий в рамках Года гостеприимства – повышение качества сервиса, что в итоге даст региону возвратного туриста, не только летнего, но и круглогодичного.Как подчеркивают в минкурортов РК, программа актуальна и полезна не только для Крыма, но и для всех курортных регионов России, она составлена с учетом современных запросов бизнеса и основных направлений развития внутреннего туризма в России согласно целям Национального проекта "Туризм и гостеприимство".Главой Республики Крым Сергей Аксенов ранее подписал распоряжение о проведении в 2026 году в Республике Крым Года крымского гостеприимства. Мероприятия Года крымского гостеприимства стартовали в конце февраля в Ялте в рамках выставки-форум "Крым. Сезон. 2026."Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму работают больше девяти тысяч гостевых домовВ туристической сфере Крыма открыто более трех тысяч вакансийТуристический потенциал Крыма может быть расширен на круглый год
ялта
крым
ялта, крым, отдых в крыму, туризм в крыму, крым курортный, новости крыма, внутренний туризм, минкурортов крыма
В Ялте сотрудников сферы туризма научат тонкостям гостеприимства
В Ялте стартовал образовательный курс для сотрудников сферы гостеприимства – минкурортов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Ялте проходит обучение сотрудников туристической отрасли в рамках Года крымского гостеприимства. Как сообщает пресс-служба минкурортов Крыма, мероприятия организованы в рамках XV Международной выставки комплексного оснащения сегмента HoReCa "РестоОтельМаркет".
"В рамках Года гостеприимства мы подготовили ряд мероприятий, которые планируем провести в течение года и которые будут способствовать повышению качества сервиса. Кончено, эти мероприятия будут включать в себя и образовательные программы. Сегодня в рамках выставки мы проведем первое образовательное мероприятие, к которому был проявлен большой интерес со стороны индустрии", – рассказал журналистам замминистра курортов и туризма республики Аметхан Тынчеров.
Министерством на площадке выставки в рамках Года крымского гостеприимства совместно с ведущими отельными комплексами региона проводятся обучающие мероприятия для представителей туриндустрии – линейного персонала отелей, санаториев, гостевых домов по теме "Крымское гостеприимство – сервис, который запоминается". К этому времени на обучение зарегистрировались более 350 человек.
"Сегодня будет проходит обучение по двум направлениям – для гостиниц и санаториев, а также для гостевых домов. Мы уверены в том, что они будут продуктивны. И конечно, нам очень важна обратна связь, чтоб дальнейшие программы мы могли готовить с учетом сегодняшней потребности бизнеса", – сказал замминистра.
Он подчеркнул, что конечная цель мероприятий в рамках Года гостеприимства – повышение качества сервиса, что в итоге даст региону возвратного туриста, не только летнего, но и круглогодичного.
"У нас давно ушло в прошлое понятие "высокий" или "низкий" сезон. Теперь у нас есть разные сезоны: здоровья, моря, экскурсионный. Поэтому здесь идет колоссальное развитие направления в целом. Крым постоянно разный, всегда новый, гости это отмечают и у нас растет статистика возвратных гостей. По опросам, которые мы проводим в течение высокого пляжного сезона, мы получаем возвратность более 70%", – констатировал Тынчеров.
Как подчеркивают в минкурортов РК, программа актуальна и полезна не только для Крыма, но и для всех курортных регионов России, она составлена с учетом современных запросов бизнеса и основных направлений развития внутреннего туризма в России согласно целям Национального проекта "Туризм и гостеприимство".
Главой Республики Крым Сергей Аксенов ранее подписал распоряжение
о проведении в 2026 году в Республике Крым Года крымского гостеприимства. Мероприятия Года крымского гостеприимства
стартовали в конце февраля в Ялте в рамках выставки-форум "Крым. Сезон. 2026."
