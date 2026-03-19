В Ялте сотрудников сферы туризма научат тонкостям гостеприимства - РИА Новости Крым, 19.03.2026
В Ялте сотрудников сферы туризма научат тонкостям гостеприимства
В Ялте сотрудников сферы туризма научат тонкостям гостеприимства

15:15 19.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Ялте проходит обучение сотрудников туристической отрасли в рамках Года крымского гостеприимства. Как сообщает пресс-служба минкурортов Крыма, мероприятия организованы в рамках XV Международной выставки комплексного оснащения сегмента HoReCa "РестоОтельМаркет".
"В рамках Года гостеприимства мы подготовили ряд мероприятий, которые планируем провести в течение года и которые будут способствовать повышению качества сервиса. Кончено, эти мероприятия будут включать в себя и образовательные программы. Сегодня в рамках выставки мы проведем первое образовательное мероприятие, к которому был проявлен большой интерес со стороны индустрии", – рассказал журналистам замминистра курортов и туризма республики Аметхан Тынчеров.
Министерством на площадке выставки в рамках Года крымского гостеприимства совместно с ведущими отельными комплексами региона проводятся обучающие мероприятия для представителей туриндустрии – линейного персонала отелей, санаториев, гостевых домов по теме "Крымское гостеприимство – сервис, который запоминается". К этому времени на обучение зарегистрировались более 350 человек.
"Сегодня будет проходит обучение по двум направлениям – для гостиниц и санаториев, а также для гостевых домов. Мы уверены в том, что они будут продуктивны. И конечно, нам очень важна обратна связь, чтоб дальнейшие программы мы могли готовить с учетом сегодняшней потребности бизнеса", – сказал замминистра.
Он подчеркнул, что конечная цель мероприятий в рамках Года гостеприимства – повышение качества сервиса, что в итоге даст региону возвратного туриста, не только летнего, но и круглогодичного.
"У нас давно ушло в прошлое понятие "высокий" или "низкий" сезон. Теперь у нас есть разные сезоны: здоровья, моря, экскурсионный. Поэтому здесь идет колоссальное развитие направления в целом. Крым постоянно разный, всегда новый, гости это отмечают и у нас растет статистика возвратных гостей. По опросам, которые мы проводим в течение высокого пляжного сезона, мы получаем возвратность более 70%", – констатировал Тынчеров.
Как подчеркивают в минкурортов РК, программа актуальна и полезна не только для Крыма, но и для всех курортных регионов России, она составлена с учетом современных запросов бизнеса и основных направлений развития внутреннего туризма в России согласно целям Национального проекта "Туризм и гостеприимство".
Главой Республики Крым Сергей Аксенов ранее подписал распоряжение о проведении в 2026 году в Республике Крым Года крымского гостеприимства. Мероприятия Года крымского гостеприимства стартовали в конце февраля в Ялте в рамках выставки-форум "Крым. Сезон. 2026."
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму работают больше девяти тысяч гостевых домов
В туристической сфере Крыма открыто более трех тысяч вакансий
Туристический потенциал Крыма может быть расширен на круглый год
 
15:40Судьбоносный Крым: место силы Надежды Бабкиной – ко дню рождения певицы
15:28Три четверти россиян считают роль Крыма ключевой в обороноспособности РФ
15:15В Ялте сотрудников сферы туризма научат тонкостям гостеприимства
15:06Очередь на Крымском мосту - сколько ждать проезда
14:58В Севастополе пострадавшим от атак ВСУ выделили 6 млн рублей
14:56В Крыму и Севастополе обновили более двух тысяч километров дорог
14:39"Слуги народа" отказываются служить Зеленскому: в Верховной раде саботаж
14:23В Крыму завершают строительство завода по производству минеральной ваты
14:13Во Франции поддержали жесткий ультиматум Зеленскому
14:07"Командую флотом": 120 лет назад казнили лейтенанта Шмидта
13:55Когда завершится реконструкция Детского парка в Симферополе
13:39Новости СВО: за сутки Украина потеряла 1185 боевиков
13:28Часть Севастополя осталась без света
13:15На участке дороги Ялта – Севастополь ввели "реверс" – схема
13:13ВТБ: Предприниматели на 68% увеличили обороты трансграничных платежей
13:01К чему могут привести атаки Киева на газовые объекты – заявление Кремля
12:55В Кремле прокомментировали решение суда об экстрадиции Бутягина
12:35В Москве 3-летний ребенок выпал из окна пятого этажа и погиб
12:27Беспилотники ВСУ третий день атакуют объекты "Газпрома" – что известно
12:17Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донбассе
Лента новостейМолния