В США заявили о серьезном ранении нового лидера Ирана - РИА Новости Крым, 19.03.2026

верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения в ходе одного из авиаударов Израиля. Об этом заявила глава национальной разведки США Тулси... РИА Новости Крым, 19.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения в ходе одного из авиаударов Израиля. Об этом заявила глава национальной разведки США Тулси Габбард.Она добавила, что в данный момент нет информации о том, кто именно принимает решения в иранском руководстве.При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Моджтаба Хаменеи получил поверхностные раны и находится в полном здравии. Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде уточнил, что верховный лидер появится на публике, когда он и его офис сочтут нужным.США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Газовый ужас для Европы: цена взлетела еще на 35% после ударов по КатаруИран помогает России формировать новый миропорядок – мнениеПочему Европа боится помогать Трампу в конфликте США с Ираном – мнение

