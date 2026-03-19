В США заявили о серьезном ранении нового лидера Ирана
верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения в ходе одного из авиаударов Израиля. Об этом заявила глава национальной разведки США Тулси... РИА Новости Крым, 19.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения в ходе одного из авиаударов Израиля. Об этом заявила глава национальной разведки США Тулси Габбард.Она добавила, что в данный момент нет информации о том, кто именно принимает решения в иранском руководстве.При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Моджтаба Хаменеи получил поверхностные раны и находится в полном здравии. Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде уточнил, что верховный лидер появится на публике, когда он и его офис сочтут нужным.США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Новый верховный лидер Ирана серьезно ранен – глава нацразведки США
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения в ходе одного из авиаударов Израиля. Об этом заявила глава национальной разведки США Тулси Габбард.
"Он был очень серьезно ранен в результате одной из израильских бомбардировок", - цитирует выступление Габбард в комитете по разведке палаты представителей конгресса США РИА Новости.
Она добавила, что в данный момент нет информации о том, кто именно принимает решения в иранском руководстве.
При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Моджтаба Хаменеи получил поверхностные раны и находится в полном здравии. Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде уточнил, что верховный лидер появится на публике, когда он и его офис сочтут нужным.
США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
