В Симферополе полностью обновят дорожную разметку
2026-03-19T20:49
20:49 19.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе до 1 мая полностью обновят всю дорожную разметку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава крымской столицы Михаил Афанасьев.

"Традиционно мы до майских праздников проведем полностью обновление всей дорожной разметки в нашем городе, поэтому этот вопрос у нас будет решен. Стабильные погодные условия уже наступили, поэтому в ближайшее время мы эти работы будем проводить", – сказал Афанасьев.

По его словам, на отдельных локациях планируется нанести пластиковую разметку, на остальных – с помощью краски.
Мэр также напомнил о том, что Симферополь получил новый подвижной состав общественного транспорта – на линию вышли около 20 новых автобусов. При этом администрация мониторит соблюдение графиков движения, особенно в утренние и вечерние часы. В части запуска новых маршрутов, по словам Афанасьева, ведется предварительная работа по их востребованности.
"Каких-либо тут резких спонтанных решений не принимаем. Мониторим, смотрим, если в этом есть необходимость, если у людей это будет востребовано. Если люди так хотят, то, безусловно, мы стараемся всегда с учетом экономической обоснованности и финансовой составляющей этого маршрута, то есть любой, любой маршрут он должен быть финансово положительным", – сказал мэр.
