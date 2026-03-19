В Симферополе полностью обновят дорожную разметку

Дорожную разметку в Симферополе обновят к 1 мая – мэр Афанасьев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПокраска пешеходного перехода
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе до 1 мая полностью обновят всю дорожную разметку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава крымской столицы Михаил Афанасьев.
"Традиционно мы до майских праздников проведем полностью обновление всей дорожной разметки в нашем городе, поэтому этот вопрос у нас будет решен. Стабильные погодные условия уже наступили, поэтому в ближайшее время мы эти работы будем проводить", – сказал Афанасьев.
По его словам, на отдельных локациях планируется нанести пластиковую разметку, на остальных – с помощью краски.
Мэр также напомнил о том, что Симферополь получил новый подвижной состав общественного транспорта – на линию вышли около 20 новых автобусов. При этом администрация мониторит соблюдение графиков движения, особенно в утренние и вечерние часы. В части запуска новых маршрутов, по словам Афанасьева, ведется предварительная работа по их востребованности.
"Каких-либо тут резких спонтанных решений не принимаем. Мониторим, смотрим, если в этом есть необходимость, если у людей это будет востребовано. Если люди так хотят, то, безусловно, мы стараемся всегда с учетом экономической обоснованности и финансовой составляющей этого маршрута, то есть любой, любой маршрут он должен быть финансово положительным", – сказал мэр.
