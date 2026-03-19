В школах Севастополя будут прощать опоздания и пропуски уроков из-за атак

В школах Севастополя из-за участившихся ночных атак на город школьникам будут прощать опоздания и пропуски уроков. Такое решение приняли на заседании... РИА Новости Крым, 19.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В школах Севастополя из-за участившихся ночных атак на город школьникам будут прощать опоздания и пропуски уроков. Такое решение приняли на заседании правительства 19 марта. Об этом в прямом эфире на местном канале рассказал губернатор Михаил Развожаев.Украинские боевики атаковали город в ночь на четверг. Воздушная тревога была объявлена в полночь, после чего начала работать противовоздушная оборона. Силы ПВО и Черноморского флота сбили 27 БПЛА. Обломками упавших дронов повреждены машины и дома. Погиб мужчина и пострадали два человека, у них травмы средней тяжести, отмечал ранее губернатор.Кроме того, по его словам, сейчас в правительстве города обсуждается формат проведения государственных экзаменов по окончании этого учебного года."Планирую обратиться в Министерство просвещения, чтобы тоже здесь нам в этом году сделали более либеральную возможность сдавать итоговые испытания. Такая у нас была уже практика один раз. Вот сейчас, думаю, что надо будет ее повторить", – уточнил Развожаев.Он еще раз призвал севастопольцев не пренебрегать мерами безопасности во время сигналов тревог, проявлять осторожность и не подвергать себя и своих детей дополнительной опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Севастополю – есть раненые и погиб мужчина В Севастополе пострадавшим от атак ВСУ выделили 6 млн рублейНовости Севастополя: все об атаке ВСУ на город к этому часу

