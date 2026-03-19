В школах Севастополя будут прощать опоздания и пропуски уроков из-за атак
В школах Севастополя из-за участившихся ночных атак на город школьникам будут прощать опоздания и пропуски уроков. Такое решение приняли на заседании... РИА Новости Крым, 19.03.2026
В школах Севастополя из-за участившихся атак ВСУ будут прощать опоздания и пропуски уроков
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В школах Севастополя из-за участившихся ночных атак на город школьникам будут прощать опоздания и пропуски уроков. Такое решение приняли на заседании правительства 19 марта. Об этом в прямом эфире на местном канале рассказал губернатор Михаил Развожаев.
Украинские боевики атаковали город в ночь на четверг. Воздушная тревога была объявлена в полночь, после чего начала работать противовоздушная оборона. Силы ПВО и Черноморского флота сбили 27 БПЛА. Обломками упавших дронов повреждены машины и дома. Погиб мужчина и пострадали два человека, у них травмы средней тяжести, отмечал ранее губернатор.
"Я попросил наших учителей, администрацию наших школ – правда, сейчас, конечно, каникулы уже у школьников наступают, но тем не менее, – чтобы после таких непростых ночей, когда почти всю ночь тревога звучит и многие не спят, чтобы более мягко относились к опозданиям ребятишек и к желанию родителей не отправлять в этот день детей в школу", – сказал Развожаев.
Кроме того, по его словам, сейчас в правительстве города обсуждается формат проведения государственных экзаменов по окончании этого учебного года.
"Планирую обратиться в Министерство просвещения, чтобы тоже здесь нам в этом году сделали более либеральную возможность сдавать итоговые испытания. Такая у нас была уже практика один раз. Вот сейчас, думаю, что надо будет ее повторить", – уточнил Развожаев.
Он еще раз призвал севастопольцев не пренебрегать мерами безопасности во время сигналов тревог, проявлять осторожность и не подвергать себя и своих детей дополнительной опасности.
"Как минимум отходить от окон, когда звучит сигнал тревоги... Я стараюсь оперативно быть на связи, всю информацию получаю и информирую о том, что у нас происходит с точки зрения отражения этих атак. Поэтому прошу следить за этой информацией соответственно ей поступать", – резюмировал он.
