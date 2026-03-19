В Севастополе весь день громко - что происходит

В Севастополе вдоль побережья до позднего вечера будут слышны звуки стрельбы и взрывов. Военные проводят учения, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T10:47

учения

безопасность республики крым и севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

армия и флот

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе вдоль побережья до позднего вечера будут слышны звуки стрельбы и взрывов. Военные проводят учения, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Военные будут стрелять из различных видов оружия, а также метать гранаты и использовать реактивные бомбометы, добавил Развожаев. "Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил Развожаев.Ранее аналогичные учения проходили в городе 17 марта. Тогда же в портах Новороссийска и Сочи военные проводили учебные стрельбы. В Крыму также регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

