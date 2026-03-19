В Севастополе весь день громко - что происходит - РИА Новости Крым, 19.03.2026
В Севастополе весь день громко - что происходит
В Севастополе весь день громко - что происходит - РИА Новости Крым, 19.03.2026
В Севастополе весь день громко - что происходит
В Севастополе вдоль побережья до позднего вечера будут слышны звуки стрельбы и взрывов. Военные проводят учения, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T10:47
2026-03-19T10:47
учения
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
армия и флот
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе вдоль побережья до позднего вечера будут слышны звуки стрельбы и взрывов. Военные проводят учения, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Военные будут стрелять из различных видов оружия, а также метать гранаты и использовать реактивные бомбометы, добавил Развожаев. "Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил Развожаев.Ранее аналогичные учения проходили в городе 17 марта. Тогда же в портах Новороссийска и Сочи военные проводили учебные стрельбы. В Крыму также регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
севастополь
учения, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, армия и флот
В Севастополе весь день громко - что происходит

В Севастополе до позднего вечера будет громко

10:47 19.03.2026
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе вдоль побережья до позднего вечера будут слышны звуки стрельбы и взрывов. Военные проводят учения, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводные диверсионные силы и средства - ред.)", - написал он в своем Telegram-канале.
Военные будут стрелять из различных видов оружия, а также метать гранаты и использовать реактивные бомбометы, добавил Развожаев.

"Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил Развожаев.
Ранее аналогичные учения проходили в городе 17 марта. Тогда же в портах Новороссийска и Сочи военные проводили учебные стрельбы.
В Крыму также регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
УченияБезопасность Республики Крым и СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевАрмия и флот
 
