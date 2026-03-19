В Севастополе станет проще оформить льготы

В Севастополе утверждены новые правила социальной поддержки участников спецоперации и граждан льготных категорий.

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе утверждены новые правила социальной поддержки участников спецоперации и граждан льготных категорий. Как сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев, новые правила разработаны по поручению Минцифры, чтобы перевести услуги в электронный формат.В частности, теперь не нужны бумажные справки от Минобороны, если информация о льготнике уже есть в базе оборонного ведомства.Кроме того, срок оформления льгот на проезд сокращен до десяти рабочих дней – в стандартных случаях и до пяти – если не нужно нигде дополнительно запрашивать документы. Для оформления льготного проездного паспорт носить необязательно, подтвердить личность можно будет с помощью цифрового ID в мессенджере MAX.Кроме того, в соответствии с федеральным законом в Севастополе расширен перечень льготников, имеющих право на бесплатный проезд – такое право получили женщины, удостоенные звания "Мать-героиня".В конце января в Севастополе на заседании правительства упростили процедуру оформления пособий для семей с детьми. В данном случае не потребуется справка из банка, а только заявление с реквизитами счета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Деньги по биометрии и отдых без паспортов: что ждет россиян в мартеВ Севастополе увеличат выплаты на открытие своего делаВ Севастополе студентам из многодетных семей компенсируют оплату обучения

