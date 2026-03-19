В Севастополе станет проще оформить льготы
В Севастополе утверждены новые правила социальной поддержки участников спецоперации и граждан льготных категорий. Как сообщил в четверг губернатор города Михаил РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T16:26
16:26 19.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе утверждены новые правила социальной поддержки участников спецоперации и граждан льготных категорий. Как сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев, новые правила разработаны по поручению Минцифры, чтобы перевести услуги в электронный формат.

"Льготы будут назначать проактивно. Раньше справки приходилось собирать самостоятельно. Теперь все иначе: как только в распоряжении ведомства появятся данные о том, что человек имеет право на льготу, департамент соцзащиты сам сообщит ему об этом. На Госуслугах автоматически сформируется проект заявления – останется только зайти и нажать кнопку "Согласен", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

В частности, теперь не нужны бумажные справки от Минобороны, если информация о льготнике уже есть в базе оборонного ведомства.
Кроме того, срок оформления льгот на проезд сокращен до десяти рабочих дней – в стандартных случаях и до пяти – если не нужно нигде дополнительно запрашивать документы. Для оформления льготного проездного паспорт носить необязательно, подтвердить личность можно будет с помощью цифрового ID в мессенджере MAX.
Кроме того, в соответствии с федеральным законом в Севастополе расширен перечень льготников, имеющих право на бесплатный проезд – такое право получили женщины, удостоенные звания "Мать-героиня".
В конце января в Севастополе на заседании правительства упростили процедуру оформления пособий для семей с детьми. В данном случае не потребуется справка из банка, а только заявление с реквизитами счета.
