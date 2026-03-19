В Севастополе пострадавшим от атак ВСУ выделили 6 млн рублей
В Севастополе жителям, чье имущество пострадало от атак ВСУ, из резервного фонда выделили 6 млн рублей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T14:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе жителям, чье имущество пострадало от атак ВСУ, из резервного фонда выделили 6 млн рублей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Накануне ночью украинские боевики атаковали город. Воздушная тревога была объявлена в полночь, после чего отработала противовоздушная оборона. В общей сложности силы ПВО и Черноморского флота сбили 27 БПЛА. Утром стало известно, что в результате атаки один человек погиб и двое получили ранения.
14:58 19.03.2026 (обновлено: 15:10 19.03.2026)