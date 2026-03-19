https://crimea.ria.ruhttps://crimea.ria.ru/20260319/v-sevastopole-pensionery-otdali-moshennikam-7-millionov-za-sutki-1154475964.html

В Севастополе пенсионеры отдали мошенникам 7 миллионов за сутки - РИА Новости Крым, 19.03.2026

Севастопольские пенсионеры отдали дистанционным мошенникам почти на семь миллионов рублей за одни сутки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города. РИА Новости Крым, 19.03.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/19/1147483385_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_11114289ea72020e6246e7e0710e709c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Севастопольские пенсионеры отдали дистанционным мошенникам почти на семь миллионов рублей за одни сутки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города."Жертвами телефонных аферистов стали четверо пенсионера в возрасте от 67 до 85 лет. Злоумышленники похищали деньги, используя распространенные схемы обмана", – сообщили в полиции.Самую крупную сумму – три млн рублей – мошенники забрали у 67-летней женщины по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". 85-летняя пенсионерка отдала два млн после звонка "сотрудника ФСБ" а заявлением о "необоходимости декларирования денежных средств и их проверки на причастность к спонсированию терроризма". На уловку декларирования личных накоплений якобы для их защиты от незаконного использования попался и 74-летний севастополец, который передал в руки курьера 700 тысяч рублей.Полиция Севастополя просит быть бдительными, не выполнять условия незнакомых людей и помочь пожилым родственникам защититься от аферистов.В течение минувшей недели 36 крымчан пострадали от действий дистанционных мошенников, отдав им 21,5 миллиона рублей, сообщили ранее в республиканском МВД.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

