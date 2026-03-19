В Севастополе пенсионеры отдали мошенникам 7 миллионов за сутки - РИА Новости Крым, 19.03.2026
В Севастополе пенсионеры отдали мошенникам 7 миллионов за сутки
В Севастополе пенсионеры отдали мошенникам 7 миллионов за сутки - РИА Новости Крым, 19.03.2026
В Севастополе пенсионеры отдали мошенникам 7 миллионов за сутки
Севастопольские пенсионеры отдали дистанционным мошенникам почти на семь миллионов рублей за одни сутки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города. РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T22:12
2026-03-19T22:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Севастопольские пенсионеры отдали дистанционным мошенникам почти на семь миллионов рублей за одни сутки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города."Жертвами телефонных аферистов стали четверо пенсионера в возрасте от 67 до 85 лет. Злоумышленники похищали деньги, используя распространенные схемы обмана", – сообщили в полиции.Самую крупную сумму – три млн рублей – мошенники забрали у 67-летней женщины по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". 85-летняя пенсионерка отдала два млн после звонка "сотрудника ФСБ" а заявлением о "необоходимости декларирования денежных средств и их проверки на причастность к спонсированию терроризма". На уловку декларирования личных накоплений якобы для их защиты от незаконного использования попался и 74-летний севастополец, который передал в руки курьера 700 тысяч рублей.Полиция Севастополя просит быть бдительными, не выполнять условия незнакомых людей и помочь пожилым родственникам защититься от аферистов.В течение минувшей недели 36 крымчан пострадали от действий дистанционных мошенников, отдав им 21,5 миллиона рублей, сообщили ранее в республиканском МВД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники обманули 90-летнюю крымчанку на 300 тысяч – задержан курьерОбещал помочь: москвич выманил у крымчанина 2,5 млн рублейВ Москве мошенники убедили студентку убить женщину молотком
севастополь, мошенничество, происшествия, полиция севастополя, новости севастополя, цифровая безопасность, киберпреступность
В Севастополе пенсионеры отдали мошенникам 7 миллионов за сутки

В Севастополе пенсионеры отдали мошенникам почти 7 миллионов рублей за одни сутки

22:12 19.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Севастопольские пенсионеры отдали дистанционным мошенникам почти на семь миллионов рублей за одни сутки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
"Жертвами телефонных аферистов стали четверо пенсионера в возрасте от 67 до 85 лет. Злоумышленники похищали деньги, используя распространенные схемы обмана", – сообщили в полиции.
Самую крупную сумму – три млн рублей – мошенники забрали у 67-летней женщины по схеме "Ваш родственник попал в ДТП".
85-летняя пенсионерка отдала два млн после звонка "сотрудника ФСБ" а заявлением о "необоходимости декларирования денежных средств и их проверки на причастность к спонсированию терроризма". На уловку декларирования личных накоплений якобы для их защиты от незаконного использования попался и 74-летний севастополец, который передал в руки курьера 700 тысяч рублей.
"Еще одной жертвой дистанционных мошенников стала 80-летняя жительница города-героя, которой позвонил якобы сотрудник ФСБ и заявил, что она подозревается в спонсировании ВСУ. Запугивая тюрьмой, аферист потребовал от женщины отдать крупную сумму денег. В итоге пенсионерка потеряла 900 тысяч рублей", – привели в полиции детали еще одного эпизода.
Полиция Севастополя просит быть бдительными, не выполнять условия незнакомых людей и помочь пожилым родственникам защититься от аферистов.
В течение минувшей недели 36 крымчан пострадали от действий дистанционных мошенников, отдав им 21,5 миллиона рублей, сообщили ранее в республиканском МВД.
