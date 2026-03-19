В Севастополе на взятке попались сотрудники клиники и Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 19.03.2026
В Севастополе на взятке попались сотрудники клиники и Роспотребнадзора
В Севастополе на взятке попались сотрудники клиники и Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 19.03.2026
В Севастополе на взятке попались сотрудники клиники и Роспотребнадзора
В Севастополе перед судом предстанут представитель медицинской организации и бывшая сотрудница Роспотребнадзора. Они обвиняются в попытке дать взятку в размере... РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T17:12
2026-03-19T17:12
взятка
севастополь
новости севастополя
прокуратура города севастополя
закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ,19 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанут представитель медицинской организации и бывшая сотрудница Роспотребнадзора. Они обвиняются в попытке дать взятку в размере 100 тысяч рублей должностному лицу департамента здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона."Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительные заключения и направила в суд уголовные дела в отношении двух женщин – представителя медицинской коммерческой организации и бывшего специалиста-эксперта территориального отдела по г. Севастополю Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.Следствие выяснило, что в 2025 году коммерческая организация обратилась в департамент здравоохранения города по вопросу лицензирования медицинской деятельности. Однако в ходе проверки были выявлены нарушения. Желая получить лицензию без их устранения, представитель организации убедила свою знакомую, которая в тот период работала в территориальном отделе Роспотребнадзора, выступить посредником при передаче взятки в размере 100 тысяч рублей сотруднику департамента. В ноябре 2025 года женщины реализовали своей преступный план, однако предполагаемый взяткополучатель отказал им и обратился в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.В пресс-службе отметили, что в ходе следствия на денежные средства и имущество обвиняемых наложен арест.Ранее сообщалось, что в Севастополе экс-начальник городского бюро судмедэкспертизы и завотделом - врач-судмедэксперт обвиняются в получении взяток в особо крупном размере, а санитары – в даче крупных взяток своим руководителям.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110152/43/1101524346_0:70:1310:1054_1920x0_80_0_0_512259a56ff1804a7d4b1c692fc6822a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взятка, севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, закон и право
В Севастополе на взятке попались сотрудники клиники и Роспотребнадзора

В Севастополе за взятку будут судить сотрудников Роспотребнадзора и частной клиники

17:12 19.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ,19 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанут представитель медицинской организации и бывшая сотрудница Роспотребнадзора. Они обвиняются в попытке дать взятку в размере 100 тысяч рублей должностному лицу департамента здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительные заключения и направила в суд уголовные дела в отношении двух женщин – представителя медицинской коммерческой организации и бывшего специалиста-эксперта территориального отдела по г. Севастополю Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Следствие выяснило, что в 2025 году коммерческая организация обратилась в департамент здравоохранения города по вопросу лицензирования медицинской деятельности. Однако в ходе проверки были выявлены нарушения. Желая получить лицензию без их устранения, представитель организации убедила свою знакомую, которая в тот период работала в территориальном отделе Роспотребнадзора, выступить посредником при передаче взятки в размере 100 тысяч рублей сотруднику департамента.
В ноябре 2025 года женщины реализовали своей преступный план, однако предполагаемый взяткополучатель отказал им и обратился в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
В пресс-службе отметили, что в ходе следствия на денежные средства и имущество обвиняемых наложен арест.
Ранее сообщалось, что в Севастополе экс-начальник городского бюро судмедэкспертизы и завотделом - врач-судмедэксперт обвиняются в получении взяток в особо крупном размере, а санитары – в даче крупных взяток своим руководителям.
ВзяткаСевастопольНовости СевастополяПрокуратура города СевастополяЗакон и право
 
