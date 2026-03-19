В Севастополе на взятке попались сотрудники клиники и Роспотребнадзора

В Севастополе на взятке попались сотрудники клиники и Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 19.03.2026

В Севастополе на взятке попались сотрудники клиники и Роспотребнадзора

В Севастополе перед судом предстанут представитель медицинской организации и бывшая сотрудница Роспотребнадзора. Они обвиняются в попытке дать взятку в размере... РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T17:12

2026-03-19T17:12

2026-03-19T17:12

СИМФЕРОПОЛЬ,19 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанут представитель медицинской организации и бывшая сотрудница Роспотребнадзора. Они обвиняются в попытке дать взятку в размере 100 тысяч рублей должностному лицу департамента здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона."Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительные заключения и направила в суд уголовные дела в отношении двух женщин – представителя медицинской коммерческой организации и бывшего специалиста-эксперта территориального отдела по г. Севастополю Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.Следствие выяснило, что в 2025 году коммерческая организация обратилась в департамент здравоохранения города по вопросу лицензирования медицинской деятельности. Однако в ходе проверки были выявлены нарушения. Желая получить лицензию без их устранения, представитель организации убедила свою знакомую, которая в тот период работала в территориальном отделе Роспотребнадзора, выступить посредником при передаче взятки в размере 100 тысяч рублей сотруднику департамента. В ноябре 2025 года женщины реализовали своей преступный план, однако предполагаемый взяткополучатель отказал им и обратился в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.В пресс-службе отметили, что в ходе следствия на денежные средства и имущество обвиняемых наложен арест.Ранее сообщалось, что в Севастополе экс-начальник городского бюро судмедэкспертизы и завотделом - врач-судмедэксперт обвиняются в получении взяток в особо крупном размере, а санитары – в даче крупных взяток своим руководителям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму чиновница получила большой срок за взятки В Саках чиновницы "погорели" на взятках за госконтрактыБастрыкин предложил конфисковывать все имущество коррупционеров

севастополь

взятка, севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, закон и право